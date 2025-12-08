Habertürk
        Haberler Magazin Engin Çağlar'ın çocuklarından miras açıklaması - Magazin haberleri

        Engin Çağlar'ın çocuklarından miras açıklaması

        Engin Çağlar'ın çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet, usta oyuncunun mirasıyla ilgili sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:47
        
        Yeşilçam’ın usta isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Çağlar’ın oğulları Eser Övet ve Çağlan Övet, sosyal medya hesaplarından babalarının mirasıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

        Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Övet ile oğulları; Eser Övet ve Çağlan Övet

        Paylaşımda, "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

        #Engin Çağlar
        #Eser Övet
        #Çağlan Övet
