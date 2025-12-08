Engin Çağlar'ın çocuklarından miras açıklaması

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Engin Çağlar, 1 Kasım’da geçirdiği motosiklet kazası sonucu 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Çağlar’ın oğulları Eser Övet ve Çağlan Övet, sosyal medya hesaplarından babalarının mirasıyla ilgili son günlerde gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Övet ile oğulları; Eser Övet ve Çağlan Övet

Paylaşımda, "Son birkaç gündür sosyal medyada babamızla ilgili çıkan miras ve vasiyet haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Amaçlanan, kişileri özendirerek bir finansal platforma yönlendirmek ve manipülasyon yapmaktır. Bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.