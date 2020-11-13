Kış aylarının sevenleri tarafından en çok tüketilen sebzesi enginarı kimisi içerdiği besinlerden faydalanmak için kimisi de gerçekten sevdiği için tüketiyor. İçerisinde bol miktarda A vitamini bulunduran enginar, karaciğeri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve damar sağlığınız için çok önemli bir sebze olan enginar herkesin mutfağında pişmeli. Zeytinyağlı enginar yemeği tarifimi denemeyi unutmayın.

Enginar Yemeği İçin Gereken Malzemeler:

6 adet enginar dilimi

1 su bardağı bezelye

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı un

Zeytinyağı

Tuz ve şeker

Yarım limonun suyu

Enginar Yemeği Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayın.

Havuç ve patatesleri küp küp doğrayın.

Bezelyeleri ayrı bir tencerede az haşlayın.

Geniş bir tencereye zeytinyağını ve soğanı alarak kavurun.

Ardından havuç ve patatesleri ekleyip, kavurmaya devam edin.

Bezelye ve enginar dilimlerini de tencereye alın.

Üzerlerine tuz, şeker ve unun ilave edin.

Üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika harlı daha sonra kısık ateşte pişirin.

Sonrasında üzerine dereotu serpin.

Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Havuç ve patateslerin tam haşlanmaması gerekmektedir.

Enginarların kararmaması için bekletirken limonlu suda bekletmelisiniz.

Enginarları tencereye dizmeden önce limonla ovmalısınız.