Ligde forma giydiği 7 maçta 10 kez fileleri havalandıran ve maç başına 1.43 gol ortalaması yakalayan tecrübeli futbolcu, bu alanda Avrupa'nın 5 büyük ligi (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) ve Süper Lig göz önüne alındığında takımına en yararlı ikinci isim olarak dikkat çekti.