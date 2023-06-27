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Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan ve Brezilya'ya dönen Enner Valencia'ya görkemli bir imza töreni düzenlendi! Binlerce Internacional taraftarı Ekvadorlu yıldızı karşıladı!

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  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrılan ve Internacional'e transfer olan Enner Valencia, Brezilya'da coşkuyla karşılandı.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Serie A ekibi, Ekvadorlu yıldıza görkemli bir imza töreni düzenledi.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Güney Amerika kıtasının en önemli yıldızları arasında bulunan Enner için düzenlenen törene binlerce taraftarın akın ettiği belirtildi.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    REKOR KIRMIŞTI

    Takımın başına Jorge Jesus’un geçmesiyle birlikte takımın birinci forveti olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonuna adeta fırtına gibi başlamıştı.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    9. haftada Karagümrük'e karşı 3 gol atan Valencia, ilk kez hat-trick yaparken, 21. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri 4 kez havalandırmayı başarmıştı. Valencia, Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir maçta 4 ve üzeri gol atan ilk futbolcu olmuştu. 
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Valencia, Fenerbahçe tarihinin 16. gol kralı olarak adını tarihe yazdırmıştı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın, 2010-2011 sezonunda kaydettiği 28 golle, ‘bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kıran Enner Valencia, ‘sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu da egale etmişti. 
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    İlk kez kış aylarında düzenlenen Katar’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı'nın kaptanı olarak mücadele eden Valencia, turnuvanın açılış golünü atarken, ilk 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesine 4 puan kazandırmıştı. Enner'in bu performansı uluslararası medyada geniş yer bulmuştu.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Sarı-lacivertli formayla toplam 116 karşılaşmada görev alan Valencia, 59 gol, 17 asistlik performans ortaya koydu.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

    Valencia, Süper Lig'de ise 90 maçta 48 kez fileleri sarstı. Son maçına Ziraat Türkiye Kupası finalinde çıkan Ekvadorlu forvet, Fenerbahçe kariyerini de kupa şampiyonluğu ile noktaladı.
  • Enner Valencia'ya görkemli imza töreni!

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