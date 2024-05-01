Ensemble Rûm konseri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı (İMAP), arşiv çalışmaları, konserler, yayınlar, eğitsel çalışmalar ve konuşmalarla kentin çok yönlü müzik kültürünü odağına alan etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Osmanlı erken dönem müziği kapsamında kendi tarihsel icra yaklaşımını geliştirmeyi amaçlayan Ensemble Rûm, İMAP kapsamında 5 Mayıs’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda “Nicesün Venedik Frengi? Osmanlı-Venedik, Girit Savaşı (1645-1669) ve Müzikal Yansımaları” başlıklı bir konser verecek.

Osmanlı-Türk müziğinin erken dönemi, bugünkü modern “Klasik Türk Müziği”ne kıyasla oldukça farklı bir üslup ve müzikal anlayış sergiler. En başta mehter, “halk müziği” ve klasik müzik ya da Rauf Yekta’nın tabiriyle “alimâne müzik” arasındaki farklar daha muğlaktır. Ali Ufkî Bey’in (1610-1675) Mecmua-i Sâz ü Söz’ü bu farkı en açık şekilde ortaya koyan kaynaklar arasındadır.

Saray sınırlarının ötesinde, on altı ve on yedinci yüzyıl Rûm coğrafyasında yankılanan farklı müzik üsluplarını keşfetmeyi amaçlayan, sanat yönetmenliğini Hasan Baran Fırat’ın üstlendiği Ensemble Rûm, Enes Durceylan, Hasan Kiriş, Murat Tırnak, Eray Cinpir, M. Enes Üstün, Avni Özaydın, M. Salih Yıldırım, Murat Yerden ve Mevlüt Gökhan Başin’den oluşuyor.

Mecmua-i Sâz ü Söz gibi kaynaklara odaklanarak Osmanlı erken dönem müziği kapsamında kendi tarihsel icra yaklaşımını geliştirmeyi amaçlayan Ensemble Rûm, İMAP kapsamında ilk kez seyirciyle buluşacak. Konserde, bu uzun süreçli üslup arayışının yanı sıra, Osmanlı-Venedik arasındaki Girit Savaşı üzerinden müziğin sosyal ve tarihsel rolü, bilgi dolaşımına katkısı gibi konular da ele alınacak.

Ufkî’nin nota külliyatını üslupsal olarak kronolojik bir çizgiye oturtmak mümkün olmasa da bestekârın kayda aldığı eserler dönemin sosyal, kültürel ve siyasi birçok olayı hakkında bilgi veriyor. Bu kayıtlar arasından konser için bir araya getirilen, doğrudan ya da dolaylı olarak Girit Savaşı ile ilgili 10’u aşkın eser, savaşın payitahttaki müzikal yansımalarını ortaya koyuyor. Akdeniz’deki güç savaşlarından Sultan İbrahim’in işret meclislerine, Girit’e sefer kararından ilk kale ve şehirlerin fethine, askerin cephedeki zor halinden Sultan IV. Mehmed’in cülûsuna, birbirine düşen vezirlerden Girit’teki son kale Kandiye’nin fethine, 24 yıl süren savaşın çeşitli aşamaları ile ilgili türkü, varsağı ve peşrevler, anlatılar ve görseller eşliğinde ilk kez bu konserde dinleyicilerle buluşacak.