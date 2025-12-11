Habertürk
        Enver Aysever için tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi | SON DAKİKA HABERİ

        Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

        Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever mahkemece tutuklandı

        Giriş: 11.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:56
        Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
        Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

        TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

        Aysever, mahkemece tutuklandı.

        #Enver Aysever
