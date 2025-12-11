Gazeteci Enver Aysever tutuklandı
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Aysever mahkemece tutuklandı
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aysever, mahkemece tutuklandı.