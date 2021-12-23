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Haberler Teknoloji Oyun Epic Games ücretsiz oyunları! 23 Aralık Epic Games günün oyunu
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Epic Games ücretsiz oyunları! 23 Aralık Epic Games günün ücretsiz oyunu

Epic Games Store yılbaşı tatili nedeniyle her gün ücretsiz oyun veriyor. 23 Aralık 2021 tarihinin Epic Games ücretsiz oyunu açıklandı. Peki Epic Games günün ücretsiz oyunu hangisi? İşte detaylar...

Epic Games ücretsiz oyunları! 23 Aralık Epic Games günün oyunu

Epic Games, yılbaşına kadar klasikleşen oyun dağıtma etkinliğine başladığını duyurdu. Bu etkinlik kapsamında Epic, 31 Aralık’a kadar 15 gün boyunca her gün 1 oyun dağıtacak. Etkinlik sonunda oyuncular, Epic Store üzerinden 15 tane oyunu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

23 ARALIK EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ücretsiz olarak dağıtılan yedinci oyun Mutant Year Zero: Road to Eden oldu. Oyuncular, Mutant Year Zero: Road to Eden oyununu 23 Aralık’a kadar ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Bunun yanı sıra Epic, 23 Aralık’ta ücretsiz olarak vereceği oyunu açıklamadı. Oyuncular, büyük bir heyecanla Epic tarafından verilecek olan sürpriz oyunu bekliyorlar.

Bilindiği üzere Epic Games, geçtiğimiz haftalarda NBA 2K21’i ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturmuştu. Bunun üzerine Epic, bir süre düşük bütçeli oyuncuları ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açtı. Bu yüzden de oyuncular, son haftalarda Epic tarafından ücretsiz olarak dağıtılan oyunlardan pek memnun değillerdi.

Ancak Epic, 30 Eylül’de Europa Universalis IV ile tekrardan oyuncuların gönlünü kazandı. Epic, geçtiğimiz aylarda da yüksek bütçeli oyunları ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturmuştu. Bu hafta Europa Universalis IV ile oyuncuların karşısına çıkan Epic, önümüzdeki dönemde yüksek bütçeli oyunları da ücretsiz oyun olarak vermeye devam edeceğinin sinyalini verdi diyebiliriz.

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