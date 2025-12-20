Epstein belgelerinde çok sayıda ünlünün fotoğrafı ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in dosyasına ilişkin yayımladığı belgelerde; eski ABD Başkanı Bill Clinton ile 2009'da hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson’ın da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü sanatçı ve siyasetçilerin fotoğrafları dikkat çekti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve 2019 yılında hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein’e ait soruşturma dosyasındaki belgeleri yayımlaması, Epstein'in sanat ve siyaset dünyasına uzanan şüpheli ilişkilerini gözler önüne serdi.

Ghislaine Maxwell - Jeffrey Epstein

Daha önce kamuoyuna açıklanan bazı belgelerin yanı sıra, hiç yayımlanmamış binlerce belgeyi de içeren kayıtlarda; Epstein ve İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell’in yanı sıra birçok ünlü ismin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Michael Jackson - Bill Clinton

REKLAM

Yayımlanan görsellerde; 2009 yılında hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson, dünyaca ünlü rock grubu Rolling Stones’un vokali Mick Jagger, 42. ABD Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü ABD’li oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ile ABD'li oyuncu ve komedyen Chris Tucker gibi isimlerin bulunduğu dikkat çekti.

Mick Jagger - Bill Clinton Belgelerde ayrıca ABD'li yapımcı ve yönetmen Brett Ratner, ABD’li şarkıcı Diana Ross ve ABD'li psikolog Steven Pinker'in de yer alması öne çıktı. Eski York Dükü Prens Andrew’in boşandığı eşi Sarah Ferguson ile İngiliz yatırımcı Nicholas Branson da Epstein belgelerinde adı geçen ünlü isimler arasında yer aldı. ABD ADALET BAKANLIĞI, EPSTEIN BELGELERİNİ YAYIMLAMIŞTI ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamına son veren milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçtiğimiz ay imzalamıştı. ABD Adalet Bakanlığı da dün, Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayımladı.