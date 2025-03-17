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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eray Yazgan'dan derbi ve yabancı hakem açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Eray Yazgan'dan derbi ve yabancı hakem açıklaması!

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maça dair konuştu ve yabancı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 22:36 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:36
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        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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        Yazgan, "Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler." dedi.

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        Yazgan, ayrıca Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını söyledi.

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        İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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