Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de oyların yüzde 90'ı sayıldı

Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok seçim bölgelerinde genel seçimler için kullanılan oyların yüzde 90’ının sayıldığı bildirildi.

Resmi olmayan verilere göre, 3 seçim bölgesinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 21, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 10, Helwest Hareketi 5, İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) 4, Yeni Nesil Hareketi (Nevey’i Nu) 3, Adalet Topluluğu Partisi (Komel) 1 milletvekilini meclise gönderebiliyor.

Seçim bölgelerine göre milletvekili dağılım ise, Erbil’de KDP 10, KYB 2, Helwest 2, Yeni Nesil 1 milletvekili, Süleymaniye’de KYB 8, Helwest 3, Yeni Nesil 2, İslami Birlik Partisi 2, KDP 2, Komel 1 milletvekili, Duhok’ta ise KDP 9, İslami Birlik Partisi 2 milletvekili çıkarabiliyor.

Ayrıca biri Erbil’de biri Duhok’ta olmak üzere Hristiyan kotası için de 2 milletvekili seçiliyor.

Seçime katılım oranlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Irak genel seçimleri

Irak Yüksek Seçim Kuruluna göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor.