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Erciyes Üniversitesinde Covid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz-2 çalışmasının ikinci dozunun gönüllülere uygulanmaya başlandığı bildirildi

Erciyes Üniversitesinde Covid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulanmaya başlandı
Yerli Covid-19 aşı adayının faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulanmaya başlandı
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AA

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-2 çalışmaları süren inaktif aşı adayının ikinci dozu, ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) gönüllülere yapılmaya başlandı.

Faz-2 çalışmasında aday aşının ikinci dozu uygulanan gönüllü Soner Akel (37),ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini, aşı çalışmalarında yer almaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

FAZ-2 ÇALIŞMASININ NİSAN AYI ORTASINDA BİTMESİ PLANLANIYOR

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da faz-2 çalışmalarını nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını aktardı.

ERÜ'deki aşı adayının Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklendiğini anımsatan Çalış, "Geliştirilen yerli aşımızın faz-2 çalışmaları sürdürülmekte. Bugün de faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ve nisan ayı ortasında da faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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