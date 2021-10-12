'Katil' bir ile daha sıçradı!

Erden Timur sosyal medyanın gündeminde. NEF'in CEO'su olan Erden Timur ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...



ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin’de doğdu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Galatasaray'a verdiği önemli desteklerle dikkat çeken Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe ciddi maddi destek sağladı.

2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden mezun olan Erden Timur, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Daha sonra London School of Economics’te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye’ye döndü.

Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi ve 2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı.

Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 100. insanıdır.