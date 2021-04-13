Erdi Gökçek'ten yeni şarkı

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Sanatçı Erdi Gökçek, yeni tekli çalışmasıyla dinleyicisiyle buluşacak. "Sen Bi Yolunu Bul" ile iyi bir dinlenme rakamına ulaşan Gökçek, "Alışamadım" , "Hala Rüyadayım" şarkılarıyla da hatırı sayılır bir kitle elde etmişti.

Erdi Gökçek, yeni şarkısını kavuşturmak için gün sayıyor. Nakaratında, "Nerede arıyorsam gerçeği hep kapı duvar, kimler gelmiş kimler geçmiş bu yoldan neden bir bana zarar" gibi sözleri barındıran şarkı, insanın dünyada varoluş amacını sorgulayan bir tavırla karşımıza çıkıyor.

Erdi Gökçek’in söz ve müziğini üstlendiği "Kapı Duvar"ın düzenlemesini Fazlı Can Kaya gerçekleştirdi. Yeni hazırladığı "Kapı Duvar" adlı yeni tekli çalışmasını dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanan Erdi Gökçek, 16 Nisan’da dijital platformlarda yerini alacak.