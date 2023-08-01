Erdoğan ve Biden ne zaman görüşecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Nato Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Bir sonraki görüşme eylül ayında BM Genel Kurulu'nda olacak. Peki iki ülke arasında soruna neden olan F-16 tedarikinde son durum ne? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı telefon görüşmesinde... Türkiye- ABD ilişkileri başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıkları Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden Nato Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Bir sonraki görüşme eylül ayında BM Genel Kurulu'nda olacak. Peki iki ülke arasında soruna neden olan F-16 tedarikinde son durum ne? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı telefon görüşmesinde... Türkiye- ABD ilişkileri başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıkları Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar değerlendirdi.

SEÇİM SONRASI TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİ

Ali Çınar, seçim sonrası ABD'den gelen mesajları iki ülke ilişkileri açısından olumlu olarak değerlendirse de güvenlik, savunma ve Suriye ile ilgili ana sorunların hala masada olduğunu söyledi. İki liderin verdiği mesajların kriz değil, diyalog ve yapıcı çözüm için bazı adımların atılabileceği şeklinde yorumlandığını ifade etti.

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ERDOĞAN VE BIDEN NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Gözler ABD'de eylül ayının üçüncü haftası gerçekleşmesi beklenen BM Genel Kurulu'nda... Ali Çınar, Erdoğan ve Biden'ın baş başa görüşmesinin eylül ayındaki toplantıda olmaması durumunda F-16 sorunun çözülmesi durumunda kasım veya aralık ayında Biden'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayabileceğini söyledi.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

5 Kasım 2024'te yapılacak ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucu da şimdiden merak ediliyor. Bir yanda Biden, diğer tarafta eski ABD Başkanı Trump... Ali Çınar, Cumhuriyetçilerin Trump'a desteğini sürdüğüne dikkat çekerken 2024' te yeniden Biden- Trump yarışının yeniden görüleceğini belirtti.

ELON MUSK'IN X TABELASI KALDIRILDI

Musk, Twitter logosunu "X" olarak değiştirdi, komşularının şikayetiyle rahatsızlığa neden olan ışıklı "X" logosu da kaldırıldı. Ali Çınar'a göre bu tartışmaların bittiği anlamına gelmiyor çünkü Musk'ın yapacağı yeni açıklamalar yeni tartışmalara neden olabilir.

ERDOĞAN VE PUTİN "TAHIL KORİDORU"NU KONUŞACAK

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını Türkiye de ABD de yakından takip ediyor. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamalar sonrası iki liderin yapacağı telefon görüşmesinden çıkacak sonuçlar merak ediliyor. Çınar, bu noktada Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekiti ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılıp- kaldırılmayacağının süreçte etkili olacağını vurguladı.