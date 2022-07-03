Erfelek Şelaleleri'ne giden yolu kapattı! 0:00 / 0:00

AA

Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden iki yoldan birinin bir bölümü, özel mülk gerekçesiyle bir kişi tarafından kapatıldı.

AA'nın haberine göre, Erfelek ilçesi ile şelale arasındaki kara yolunun kendisine ait özel araziden geçtiğini savunan Ferdi Poyraz Aslan, yolun Akören köyü Kovanlı mevkisindeki bölümünü kaya parçaları ve toprak dökerek kapattı.

Fotoğraf: AA

Şelaleye ulaşımın daha kısa olduğu yolu kullananlar, geri dönmek zorunda kaldı. Bölgeye ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

SİNOP VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, yolun tekrar açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak. Yarın itibarıyla yasal süreçleri başlatacağız. Sorun çözülecek." dedi.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.