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Haberler Gündem 3. Sayfa Erfelek Şelaleleri'ne giden yolu kapattı!
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Erfelek Şelaleleri'ne giden yolun bir bölümü özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden iki yoldan birinin bir bölümü, özel mülk gerekçesiyle bir kişi tarafından kapatıldı. Şelaleye ulaşımın daha kısa olduğu yolu kullananlar, geri dönmek zorunda kaldı. Bölgeye ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yolla ilgili açıklama yaptı...

Erfelek Şelaleleri'ne giden yolu kapattı!
Erfelek Şelaleleri'ne giden yolu kapattı!
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AA

Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne giden iki yoldan birinin bir bölümü, özel mülk gerekçesiyle bir kişi tarafından kapatıldı.

AA'nın haberine göre, Erfelek ilçesi ile şelale arasındaki kara yolunun kendisine ait özel araziden geçtiğini savunan Ferdi Poyraz Aslan, yolun Akören köyü Kovanlı mevkisindeki bölümünü kaya parçaları ve toprak dökerek kapattı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Şelaleye ulaşımın daha kısa olduğu yolu kullananlar, geri dönmek zorunda kaldı. Bölgeye ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.

SİNOP VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, yolun tekrar açılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sorunun çözümüyle ilgili adımlar atılacak. Yarın itibarıyla yasal süreçleri başlatacağız. Sorun çözülecek." dedi.

* Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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