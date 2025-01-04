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        Haberler Sağlık Ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrısı | Sağlık Haberleri

        Ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrısı

        Gaziantep Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, "Aile bir yönetici figüründen ziyade bir rehber rolüne bürünürse, çocukların motivasyonunu arttırıcı ve ilgi duyduğu alanları destekleyici yönde ilerlerse, ergenin aileden kopma süreci olmayacaktır. Tam tersi daha doğru ve kuvvetli bir ilişkiyle büyüme süreci gerçekleşecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:21
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        Ergenlikteki çocuklar için "yönetici değil, rehber olun" çağrısı
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        Doç. Dr. Mehmet Karadağ, ergenlik dönemindeki bazı süreçlerin aileler tarafından yanlış yorumlanabileceğini ve bazı noktalarda ergen bireyle orta yolun bulunması gerektiğini söyledi.

        Karadağ, bu süreçte ebeveynlerin ruhsal ve cinsel anlamda çocuklarının yanında olup onlara doğru bilgileri vermesi gerektiğini belirterek, "Ergenlikte ortaya çıkan bir psikolojik rahatsızlık durumunda ruh sağlığı uzmanına başvurmamız gerekiyor" dedi.

        Ergenlik sürecinde teknoloji bağımlılığın yanlış yorumlanmaması gerektiğini, ergenlerin teknolojiyi kendilerine kazanım sağlayacak şekilde kullanırlarsa olumlu yönde ilerleyebileceklerini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu: "Teknoloji bağımlılığı, sınırları belirli bir şekilde çizilmiş ve netleştirilmiş bir tablodur. Ergenlerin birçoğu teknoloji süresini sadece uygunsuz şekilde kullanmak yerine sosyalleşmek, bazen eğlence, bazen bilgi amaçlı kullanabilirler. Bu sebeple bu süreci bağımlılık şeklinde nitelendirmek yerine kullanım süresi, kullanımının niteliğine bakarak yorumlamak gerekir."

        AİLELERİN DESTEĞİ OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN KURTULMA İHTİMALİNİ YÜKSELTİYOR

        Ergenlik döneminde kişinin yetişkinliğe giden yolda basamakları adım adım tırmanabilmesi için aile desteğinin en önemli koşul olarak karşılarına çıktığını anlatan Karadağ, şöyle devam etti:

        "Aile bir yönetici figüründen ziyade bir rehber rolüne bürünürse, çocukların motivasyonunu arttırıcı ve ilgi duyduğu alanları destekleyici yönde ilerlerse, ergenin aileden kopma süreci olmayacaktır. Tam tersi daha doğru ve kuvvetli bir ilişkiyle büyüme süreci gerçekleşecektir​​​​​​​."

        Karadağ, ergenlik dönemi sürecinde olumsuz çevre etkenleriyle kendine zarar verme, intihar ve benzeri düşüncelere kapılan çocukların ailesinin rehberliğiyle bu olumsuz düşüncelerden kurtulma ihtimalinin yüksek olabileceğini aktardı.

        Çocuklara daha olumlu yaklaşılması gerektiğini ifade eden Karadağ, şunları kaydetti: "Ergenlik sürecinde ergenlerin verdiği başkaldırılar veya başkaldırı tepkileri ya da ergenin verdiği derin düşünce, eleştirel düşünce tarzlarına karşı olarak hemen antitezler üretmemeliyiz. Burada ergene saygı duyup onu anlamaya çalışarak, onu düşünce biçiminde desteklemeye çalışarak doğru yolu ya da orta yolu birlikte bulmaya çalışmalıyız."

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