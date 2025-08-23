Ergin Ataman: Bu şekilde devam etmeliyiz

FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) öncesindeki son hazırlık maçında konuk ettiği Karadağ'ı 96-85 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, "şampiyonaya hazır" olduklarını söyledi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından başantrenör Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve oyunculardan Adem Bona, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk yarısında savunmada sertlikten uzak olduklarını belirten Ataman, "Konsantrasyonumuz düşüktü. O yüzden özellikle ikili oyunlarda çok hata yaptık. Simonovic'in attığı üçlüklere engel olamadık ve ilk yarıda 49 sayı yedik. Bir türlü maçın temposunu yakalayamadık. İkinci yarı öncesinde devre arasında konuştuk. İkinci yarı daha sert, daha akıllı, oyun kuruculara baskı yaparak dış şutlara konsantre olarak kontrolü elimize aldık. Alperen ve Cedi'yi hücumda çok iyi kullandık. Netice olarak 3. ve 4. periyodun sonuna kadar ana rotasyondaki oyuncularla çok iyi oynadık. Şampiyonaya hazırız." diye konuştu.

Basketbolseverlerin, Basketbol Gelişim Merkezi'nde maçta oluşturduğu atmosferden de bahseden Ergin Ataman, "Roller yüzde 90 belli oldu. Bu akşam Larkin ile Ömer Faruk'u kullanmadık. Hafif rahatsızlıkları ve sakatlıkları vardı. Onların da katılmasıyla daha güçlü hale geleceğiz. Hedefimizi konuştuk, ilk maçtan itibaren her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bugün güzel bir atmosfer vardı. Hazırlık maçında, salon Türk bayraklarıyla doluydu. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Sonuçta Karadağ, şampiyonanın iddialı ekiplerinden biri. Kendi sahamızda biraz daha ileriye gidebildiğimizi gördük. Bu şekilde devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

ALPER YILMAZ: ARTAN BİR GRAFİĞİMİZİN OLMASI BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, milli takımın şampiyona öncesinde artan bir grafiğe sahip olmasını sevindirici bulduğunu belirtti. Karadağ maçıyla Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: "Pazartesi günü Letonya'ya hareket edeceğiz. Takımda ufak tefek sakatlıkların haricinde problemlerin olmaması bizim için mutluluk verici. Son 12 kişiye hocamız ve ekibi, bugün karar verecek. Yarın büyük ihtimalle tam kadromuzu açıklıyor oluruz. Elimizden geleni yapacağız. Artan bir grafiğimizin olması bizim için sevindirici. Gruptaki bütün maçlar bugün de gördüğünüz gibi çok zor olacak. Şampiyonanın bütünü çok zor olacak. Elimizden geleni yapıp, adım adım giderek gruptan çıkıp, son 16, çeyrek final diye ilerlemek istiyoruz. Umuyorum ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bütün ülkeyi mutlu ederiz." ADEM BONA: GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK Milli oyuncu Adem Bona, iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldıklarını aktardı. Maçın son çeyreğinde iyi savunma yaptıklarını aktaran 22 yaşındaki pivot, "Çok iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonra turnuvaya gidiyoruz. Bizim için kazanmak çok önemliydi. Son periyot takım olarak iyi oynadık. Bu galibiyet takımın morali için çok iyi oldu." diye konuştu.