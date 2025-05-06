Ergin Ataman: Hiçbir şey Efes hatıralarımı silemez

Panathinaikos ACTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague Play-off serisinin 5. ve son maçında konuk edecekleri Anadolu Efes karşılaşması öncesi konuştu.

Beşinci maç çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak. Efes ilk maçı 87-83 kaybetmiş, ikinci maçı 79-76 kazanmıştı. İstanbul'daki üçüncü karşılaşmada 81-77 mağlup olan Lacivert-Beyazlılar, dördüncü maçı 85-82 kazanarak seriyi eşitlemişti.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK" Zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, "Çok zor bir maç olacak. Efes'e karşı bu seride oynadığımız her maç yakın geçti. Tabii Anadolu Efes çok tecrübeli bir kadroya sahip, mücadeleye hazırlar. REKLAM Dolayısıyla yarın sakin kalmamız ve hücumda ve savunmada agresif oynamamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanmaya çalışacağız. Her pozisyona odaklanmamız gerekiyor. Maçı kazanmaya değil, her pozisyonu en iyi şekilde oynamaya odaklanmalıyız. Maçı bu sayede kazanabiliriz." dedi.

"HAKARET EDİLMEMESİ ÖNEMLİ" Ataman, Panathinaikos taraftarına da çağrıda bulunarak, "Taraftarımızın tüm sezon boyunca gösterdiği desteğe ihtiyacımız var. Ancak bu desteği verirken kimseye hakaret edilmemesi çok önemli. Hakemlere, rakip kulübe ya da oyuncularına karşı saygılı olunmalı. Anadolu Efes'e büyük saygı duyuyorum. Yarın sadece kendi takımımıza destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.