Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Tecrübeli başantrenör, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini yenerek Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Ataman, çok iyi bir play-off serisi geçirdiklerini belirterek, "Arkadaşım Pablo Laso ve Real Madrid'i tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler ve seriyi asla bırakmadılar. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı koparabilirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi maçımız değildi. İlk yarıda Beaubois ve Larkin'den az sayı bulduk. Ancak üçüncü çeyrekte Simon ve Micic'in iyi oyunuyla farkı açtık. Real Madrid bu akşam çok fazla hücum ribaundu aldı ve bunlardan sayı buldular. Bu da maçı koparmamızı engelledi. Maçın sonunda Larkin'in devreye girmesi ve Simon'un sayılarıyla kazanmasını bildik ve şimdi Dörtlü Final'deyiz." diye konuştu.

Ergin Ataman, kazanmalarında oyuncuları Simon'un son bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Dörtlü Final'i, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ataman, bir süredir hastanede tedavi gören Aydın Örs'ten bu sabah bir mesaj aldığını anlatarak, "Bana, 'Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine 'Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.' dedim." şeklinde görüş belirtti.

LASO: BAŞARILAR DİLERİM

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso da Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunu play-off'ta gösterdiler. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Biz de takım olarak play-off'un ilk maçından itibaren mücadelemizi verdik. Bütün sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.