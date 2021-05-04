Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolEuroLeague
ABONE OL

Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı hak ettiklerini söyledi

Ergin Ataman: Şampiyon olmayı hak ediyoruz

Tecrübeli başantrenör, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında İspanya'nın Real Madrid ekibini yenerek Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterdikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Ataman, çok iyi bir play-off serisi geçirdiklerini belirterek, "Arkadaşım Pablo Laso ve Real Madrid'i tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler ve seriyi asla bırakmadılar. Bu akşam da üçüncü çeyrekte maçı koparabilirdik ama geri geldiler. Bu akşam en iyi maçımız değildi. İlk yarıda Beaubois ve Larkin'den az sayı bulduk. Ancak üçüncü çeyrekte Simon ve Micic'in iyi oyunuyla farkı açtık. Real Madrid bu akşam çok fazla hücum ribaundu aldı ve bunlardan sayı buldular. Bu da maçı koparmamızı engelledi. Maçın sonunda Larkin'in devreye girmesi ve Simon'un sayılarıyla kazanmasını bildik ve şimdi Dörtlü Final'deyiz." diye konuştu.

Ergin Ataman, kazanmalarında oyuncuları Simon'un son bölümde kaydettiği üç sayılık basketin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz iki senedir oynadığımız basketbolla Dörtlü Final'i, finali ve şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ataman, bir süredir hastanede tedavi gören Aydın Örs'ten bu sabah bir mesaj aldığını anlatarak, "Bana, 'Ergin siz hak ediyorsunuz. Ben sana inanıyorum, kazanacaksınız. Benimle de yakından ilgileniyorsun, biliyorum. Tüm kalbimle seni destekliyorum.' şeklinde bir mesaj gönderdi. Değerli hocam Aydın Örs iki gün önce normal odaya çıktı. Ondan aldığım mesaj beni çok duygulandırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine 'Sevgili hocam biz Türk antrenörlerinin daha çok işi var. Hep birlikte daha çok başarılar kazanacağız.' dedim." şeklinde görüş belirtti.

LASO: BAŞARILAR DİLERİM

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso da Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Anadolu Efes çok iyi bir takım. Bunu play-off'ta gösterdiler. Onlara Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Biz de takım olarak play-off'un ilk maçından itibaren mücadelemizi verdik. Bütün sezon gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Anadolu Efes, Final-Four'da!
BASKETBOLAnadolu Efes, Final-Four'da!
Fenerbahçe Beko: 104 - Galatasaray: 79 MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe derbide farklı galip!
2021 Euroleague Final Four ne zaman oynanacak? THY Euroleague Final Four nerede, hangi tarihlerde?
BASKETBOL2021 Euroleague Final Four ne zaman oynanacak?
Anadolu Efes Real Madrid maçı CANLI İZLE - Efes Real Madrid maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda yayınlana
BASKETBOLAnadolu Efes Real Madrid maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Anadolu Efes - Real Madrid maçı nerede?
BASKETBOLAnadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOLAday kadro açıklandı
Westbrook'tan 20 asist, 20 ribauntluk performans
BASKETBOLNe yaptın Westbrook!
Galatasaray finalde (Galatasaray: 70 - Nesibe Aydın: 58)
BASKETBOLGalatasaray finalde
NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı
BASKETBOLDev kapışmada Bucks kazandı!
Anadolu Efes Real Madrid maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi'nde ya tamam ya devam maçı! EuroLeague
BASKETBOLAnadolu Efes ya tamam ye devam maçında