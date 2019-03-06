2012 yılında, İlke Yurt Dışı Emeklilik Danışmanlığını, Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri’ni kurumsallaştırdı. Halen bu alandaki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. Peki, Erhan Nacar kimdir? Erhan Nacar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ERHAN NACAR KİMDİR?

Erhan NACAR, 14/01/1975 tarihinde İzmir’de doğdu.

1994 yılında Atatürk Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Feyzullah Topçu’nun yanında staj yapmaya başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Artvinde Muhasebeci olarak askerliğini tamamladı. Başkan Feyzullah Topçu’nun isteği üzerine eski işine tekrar başladı. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrelere katıldı.

2004 yılında serbest Muhasebeci sınavlarına katıldı. Serbest Muhasebeci Ruhsatı aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı belgesini aldı.

2005 yılında iş yeri açtı. Muhasabe ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti vermeye başladı, ve birçok şirkete işveren desteği Verdi. Merkezi Ankarada bulunan İlke Emeklilik firmasının ilk temsilciliğini Almanya Honnever’da 2009 yılında faaliyete geçirdi.

İkinci şubesini 2010 yılında sturttgart’ta açtı. 2012 yılında, İlke yurt dışı Emeklilik Danışmanlığını Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerini kurumsallaştırdı.Halen bu alanda ki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. İlke Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri çatısı altında da eğitim hizmeti vererek Sosyal Güvenlik alanında yeni Sosyal Güvenlik Uzmanları yetiştirmeye başladı.

2011 yılında merkezi Ankarad bulunan DİVA-SEN ( Diyanet ve vakıf çalışanları sendikası)’ da danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Avrupa Milli Gazetede Sosyal Güvenlik alanında ‘’A’dan Z’ye Emeklilik’’ başlıklı köşe yazıları yazıldı. Londra Olay Gazetesi’nde, Almanya Hayat ve post, Fransa Star Gazetesi’nde Sosyal Güvenlik alanında yazarlık yapmaya başladı. Alanında gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da çeşitli gazate, Tv haberleri ve canlı yayınlara katıldı.

2015 Nisan-Haziran döneminde Atv de yayınlanan ‘’Zahide ile Yetiş Hayata’’ proğramında Sosyal Güvenlik alanında birçok vatandaşı yönlendirmiş, ünlü oyuncu Yalçın Menteş’in SGK ile yaşadığı ciddi problemide çözerek adından bahsettirmiştir.

2017 yılında Show Tv de yayınlanan Ebru Akel’le Kendine iyi bak ve yine Show Tv de yayınlanan Zahide Yetişle proğramına Türkiye’nin en iyi SGK UZMANI olarak katılıp halkımızı bilgilendirmiştir. Fox Tv de İnci Ertuğrulun sunduğu Kaybolan Çiçekler proğramına katılıp ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmuştur. Kanal D’ de sabahları yayınlanan Murat Güloğlu ile Günaydın Türkiyr proğramına katılıp gündemdeki Emeklilik sorularını cevaplamıştır.

Ahmet Haka’nın sunduğu Kanal D Anahaber’de SGK Uzmanı Erhan Nacar sokağa indi ve halkı emeklilik konusunda bilgilendirdi. Eğlenceli kişiliğini katıldığı Mehmet Ali Erbilin sunduğu Çarkıfelek proğramında görebilirsiniz. Gökhan Taşkının sunduğu Flash Tv de Gece Hattında da bilgi vermektedir.

Son olarak Kanal 7 Avrupada her Cumartesi ve Pazar saat 15:00-16:20 saatleri arasında yayınlanmakta olan Erhan Nacar’la Sosyal Güvenlik proğramının yapımcısı ve sunucusudur.

Son zamanlarda adını Fenomen Sosyal Güvenlik Uzmanı diye andıran Sayın Erhan NACAR birçok televizyon programcısı’nın dikkati çekmektedir. Hürriyet gazetesi köşe yazarı olan ayrıca kanal D ana haber sunucusu olan Ahmet HAKAN’ın 5 şubat 2018 tarihin’de Hürriyet gazetesinde yayınlamış oldugu ”Bu Sosyal Güvenlik Uzmanına Dikkat” yazısında şunlara yer vermiştir:

Adı: Erhan Nacar

Giyim Tarzı: Acayip…Hem de çok acayip.

Halkla diyalog kurma yeteneği: Fevkalade.

Sosyal güvenlik konusundaki bilgisi: Müthiş…

Ekranda sosyal güvenlik anlatma tarzı: Reyting getirici

Bir kişiyi emekli etme hızı: 7 DAKİKA falan.

Halkı hakları konusunda uyandırma potansiyeli: Muhteşem.

SGK Uzmanı ERHAN NACAR iki erkek çocuk babasıdır.