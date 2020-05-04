Dışarıdaki meyve sularından daha lezzetli ve sağlıklı olmasıyla çocuklarına sağlıklı bir içecek sunmak isteyen annelerin imdadına koşuyor. Erik kompostosu sağlıklı olmasıyla beraber size renkli yapma imkânı sağlar. Komposto yaparken mürdüm eriği, kırımızı erik, can erik kullanarak farklı renklerde komposto yapma imkanını bulabilirsiniz. Dilediğiniz zaman doldurup içinizi serinletebilirsiniz.
Erik Kompostosu için Malzemeler:
- 6 su bardağı su
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 kilo erik
- 4 adet karanfil
- 1 adet çubuk tarçın
Erik Kompostosu Nasıl Yapılır?
- Erikleri bol suyla yıkayalım.
- Çekirdeklerinden ayırıp derin bir tencereye koyalım.
- Üzerine su ve şekerleri ekleyip kapağını kaparak pişirmeye alalım.
- Erikler yumuşayınca ocaktan alalım.
- Soğuduktan sonra içerisine tarçın ve karanfili ekleyelim.
- Buzdolabında tutarak soğuk servis edebilirsiniz.
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