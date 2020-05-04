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Erik kompostosu tarifi, nasıl yapılır?

İftar sofrasında serin bir içecek arıyorsanız size önerimiz erik kompostosu olacak. Siz vereceğimiz erik kompostosu tarifi ile sizde kısa süre içerisinde komposto yapabilirsiniz. Erik kompostosu nasıl yapılır? Diyorsanız işte yanıtımız...

Erik kompostosu

Dışarıdaki meyve sularından daha lezzetli ve sağlıklı olmasıyla çocuklarına sağlıklı bir içecek sunmak isteyen annelerin imdadına koşuyor. Erik kompostosu sağlıklı olmasıyla beraber size renkli yapma imkânı sağlar. Komposto yaparken mürdüm eriği, kırımızı erik, can erik kullanarak farklı renklerde komposto yapma imkanını bulabilirsiniz. Dilediğiniz zaman doldurup içinizi serinletebilirsiniz.

Erik Kompostosu için Malzemeler:

  • 6 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 kilo erik
  • 4 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarçın

Erik Kompostosu Nasıl Yapılır?

  • Erikleri bol suyla yıkayalım.
  • Çekirdeklerinden ayırıp derin bir tencereye koyalım.
  • Üzerine su ve şekerleri ekleyip kapağını kaparak pişirmeye alalım.
  • Erikler yumuşayınca ocaktan alalım.
  • Soğuduktan sonra içerisine tarçın ve karanfili ekleyelim.
  • Buzdolabında tutarak soğuk servis edebilirsiniz.

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