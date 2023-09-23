Haberler Magazin Erkan Petekkaya: Bana çok ilginç geldi

Erkan Petekkaya: Bana çok ilginç geldi Erkan Petekkaya, 'Her Şeye Rağmen'de yaşayan birini canlandırmasının kendisine çok ilginç geldiğini söyledi. Petakkaya, bu konuda "Yaşayan bir insanı oynamak zor" dedi Habertürk Giriş: 23.09.2023 - 17:25 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:25 facebook

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29 Eylül’de vizyona girecek olan ve başrolünde Erkan Petekkaya’nın olduğu 'Her Şeye Rağmen' filminin gerçek hayattaki kahramanı İlhan Doğan, kendisini canlandıran Erkan Petekkaya ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ikili, filmin vizyona girmesinden sonra çok konuşulacağını söyledi. İlhan Doğan ile Erkan Petekkaya, Verwey’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’ın ise yönetmenliğini üstlendiği 'Her Şeye Rağmen', hakkında merak edilenleri anlattılar. Almanya’da iş dünyası içinde karşılaştığı gerçek hayat hikâyesi film olan İlhan Doğan bu projenin herkes için ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

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Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve iş hayatının acımasızlıkları hakkındaki bir soruya İlhan Doğan, “Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu yaşayarak öğrendim. Hapse bile girdim, çıktım. Milyonlarca mark veya Euro vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm. Çünkü pasaportum hâlâ Türk pasaportuydu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum" dedi. Aynı soru için konuşan ünlü oyuncu ve filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise düşüncelerini "Filmde oynadığım insan yanımda oturuyor. Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikâyesi olmasıydı" şeklinde dile getirdi.