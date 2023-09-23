Erkan Petekkaya: Bana çok ilginç geldi
Erkan Petekkaya, 'Her Şeye Rağmen'de yaşayan birini canlandırmasının kendisine çok ilginç geldiğini söyledi. Petakkaya, bu konuda "Yaşayan bir insanı oynamak zor" dedi
29 Eylül’de vizyona girecek olan ve başrolünde Erkan Petekkaya’nın olduğu 'Her Şeye Rağmen' filminin gerçek hayattaki kahramanı İlhan Doğan, kendisini canlandıran Erkan Petekkaya ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan ikili, filmin vizyona girmesinden sonra çok konuşulacağını söyledi.
İlhan Doğan ile Erkan Petekkaya, Verwey’in yapımcılığını, Erdal Murat Aktaş’ın ise yönetmenliğini üstlendiği 'Her Şeye Rağmen', hakkında merak edilenleri anlattılar. Almanya’da iş dünyası içinde karşılaştığı gerçek hayat hikâyesi film olan İlhan Doğan bu projenin herkes için ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.
Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve iş hayatının acımasızlıkları hakkındaki bir soruya İlhan Doğan, “Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu yaşayarak öğrendim. Hapse bile girdim, çıktım. Milyonlarca mark veya Euro vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm. Çünkü pasaportum hâlâ Türk pasaportuydu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum" dedi.
Aynı soru için konuşan ünlü oyuncu ve filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ise düşüncelerini "Filmde oynadığım insan yanımda oturuyor. Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikâyesi olmasıydı" şeklinde dile getirdi.
Filmde gerçek hikâyesi anlatılan İlhan Doğan’ın hayatta olması Erkan Petekkaya’ya çok ilginç gelmiş. Genellikle hikâyesi anlatılanların hayatta olmayan insanlar olduğunu belirten Petekkaya, filmde hikâyesini anlattıkları kişi ile yan yana olmak oturup konuşabilmenin çok ilginç olduğunu belirtti. Petekkaya, bu konuda; "Tabii hayatını okudum, dinledim fakat çekimlerden önce kendisiyle özellikle tanışmadık. Yaşayan bir insanı oynamak zor, ondan bir şeyler öğrenip etkilenmek istemedim. Ben kendi ruhumdan, deneyimimden neler katabilirim diye düşündüm. Bir insanın böyle acılar yaşayıp, hem de bir başka ülkede sokaklarda yetişip, çok üst düzey bir iş adamı olması gerçekten zor bir şey. Fakat hikâyenin sonunda umut olması beni çok etkiledi. Tüm dünyanın umuda ihtiyacı olduğu bir zamandayız. Ayrıca Cannes'da ve Dubai'de gala yaptık. Onlar da çok güzel geçti. Oralarda izleyiciyle etkileşimine de şahit olduk. Gerçekten çok iyi geri dönüşler aldık" dedi.
Çekimlerden önce ve çekimler sırasında hiç karşılaşmadıklarını ve tanışmadıklarını belirten Erkan Petekkaya, filmin kahramanı ile Cannes Film Fesitvali’nde filmin tanıtım galası yapıldığı sırada tanıştıklarını söyledi.
Filmin oyuncu kadrosu ve diğer hiçbir çalışmasına etkisi olmadığını belirten İlhan Doğan da görüşlerini “Filmde beni kimin oynayacağını hiç düşünmedim. Filmin oyuncu kadrosu açıklandığında öğrendim Erkan Petekkaya’yı, kendisini çok beğenerek izlediğimi ve takip ettiğimi belirtmek isterim. Oyunculuğuyla rolün, hikayenin hakkını vermiş, Tebrik etmek lazım, kolay iş değil. Bu arda birbirimize benzediğimizi söyleyenler de oldu” sözleriyle dile getirdi.
İş insanı İlhan Doğan, önceki yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek amacıyla, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı terk etmişti.