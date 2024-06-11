Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı

Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin Bahar K. olduğu G.K.’nın da yanında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan dün gözaltına alınan Bahar K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.