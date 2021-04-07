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HaberlerGündem3. SayfaHEMŞİRE NEREDE? Son dakika: Veda meajı attı, 7 gündür haber alınamıyor!
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Sevgilisiyle tartışan erkek hemşireden 7 gündür haber yok

Antalya'da, tartıştığı sevgilisine veda mesajı attıktan sonra kaybolan saç ekim merkezinde hemşire Ahmet Uğur'dan (29) 7 gündür haber alınamıyor. AFAD ve polis ekipleri, Uğur'un son görüldüğü ormanlık alanda araştırma yapıyor

HEMŞİRE NEREDE? Son dakika: Veda meajı attı, 7 gündür haber alınamıyor!
DHA

Antalya'da tartıştığı sevgilisine veda mesajı atan erkek hemşire Ahmet Uğur'dan (29) 7 gündür haber alınamıyor.

Kentte bir saç ekim merkezinde çalışan hemşire Ahmet Uğur, 1 Nisan günü kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra ona veda mesajı atıp, telefonu kapattı. Uğur'dan bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalarına rağmen Ahmet Uğur'a ulaşamayan yakınları, polise haber verdi.

İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Uğur'un son olarak Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Çalışmaları bölgeye kaydıran ekipler, ormanlık alanda dürbünle uçurumu ve ormanlık alanı tarıyor.

Ahmet Uğur'un kaybolmasının ardından büyük şok yaşadıklarını anlatan bir yakını, en son telefonla görüştüklerini belirterek, "Kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra kendisine mesaj atmış. Sonra da ortadan kayboldu. En son Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Mevkii'nde görüldüğünü öğrendik. Perişan olduk. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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