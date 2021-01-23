Erkekleri kandırdı! İğrenç dolandırıcılık! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi´ndeki İnönü Parkı´nda bir kadın, farklı zamanlarda parka gelen 7 erkeği birlikte olma bahanesiyle kandırıp, toplam 5 bin 820 lirayı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin, Cansu Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla Cansu Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı.

20 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyete götürülen Cansu Ö.´nün dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş, hırsızlık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan 20 kaydının olduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Cansu Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.