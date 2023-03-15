Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

SÜRESİ UZUN ÖKSÜRÜK

Kuru ya da balgamlı öksürük özellikle de kanlı balgam var ise akciğer kanseri için önemli bir belirti olabilir. Sigara içen kişiler genelde öksürüklerini KOAH hastalığına bağlayıp doktora gitmeyi erteliyor fakat öksürük 2-3 haftayı geçtiyse ve halen devam ediyorsa mutlaka bir hekime muayene olunmalıdır.