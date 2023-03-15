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Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

Akciğer kanseri dünyada her iki cinsiyet göz önüne alındığında en sık görülen kanser türü olarak ilk sırada yer alıyor. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre; tüm yeni tanı alan kanserlerin yüzde 12.3’ünü ise akciğer kanseri oluşturuyor. Akciğer kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

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  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    Akciğer kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesi için belirtilerde zaman kaybetmeden doktora başvurulması ve yakınması olmasa dahi sigara içen 40 yaş üstü kişilerin yıllık akciğer tomografilerini yaptırmaları çok önemli. Uzmanlar bu konuda sık sık uyarılarda bulunurken, aynı zamanda akciğer kanserinin 8 belirtisi hakkında da bilgilendirme yapıyor. İşte detaylar…
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    SÜRESİ UZUN ÖKSÜRÜK

    Kuru ya da balgamlı öksürük özellikle de kanlı balgam var ise akciğer kanseri için önemli bir belirti olabilir. Sigara içen kişiler genelde öksürüklerini KOAH hastalığına bağlayıp doktora gitmeyi erteliyor fakat öksürük 2-3 haftayı geçtiyse ve halen devam ediyorsa mutlaka bir hekime muayene olunmalıdır.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    KANLI BALGAM

    Balgamda kan KOAH, zatürre ve tüberkülozun yanı sıra akciğer kanserinin de önemli belirtileri arasında yer alıyor.  Kan taze ve kırmızıysa akciğer dışındaki bir sorundan kaynaklanıyordur. Kahverengiyse mideden geliyordur. Kan balgam ile karışıksa akciğerle ilgilidir ve vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    İŞTAHSIZLIK - KİLO KAYBI

    İştahsızlık ve kilo kayb genelde kanserin ileri evrelerinde görülmektedir fakat genelleme yapılamaz. Tüm evrelerde görülebileceği için eğer kendinizde hiç alışık olmadığınız bir iştahsızlık ve kilo kaybı durumu var ise mutlaka hekime başvurmalısınız. 

     
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    HALSİZLİK

    Kanser türlerinin tümünde görüldüğü gibi akciğer kanserinde de önemli belirtilerden biri halsizliktir. Erken dönem habercilerinden biri olan halsizlik, kanser hücrelerinin akciğer fonksiyonlarını bozması ve nefes darlığı yapması sebebiyle ortaya çıkıyor.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    SIK SIK ZATÜRE OLMAK

    Sık sık zatürre oluyorsanız, hele birde akciğerin hep aynı bölgesinde ise sorun, altta yatan neden akciğer kanseri olabilir. Bu sebeple mutlaka ilgili hekime görünmenizi öneririz.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    NEFES DARLIĞI

    Nefes darlığı akciğer kanserinin tipik belirtilerinden biridir. Tümörün hava yolunu tıkaması sonucu oluştuğu için ileri evre belirtileri arasında yer almaktadır. KOAH ile karıştırılmamalıdır.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    GÖĞÜS AĞRISI

    Göğüs ağrısı akciğer zarının ya da kemiklerin tutulumundan kaynaklanabiliyor ve akciğer kanserinin ileri evresinde gelişiyor fakat göğsün anlaşılamayan yerinde olan bir ağrı kanserin her evresinde görülebiliyor. Bunun nedeni ise akciğerin, kitleyi yabancı bir cisim saydığı için dışarı atmaya çalışmasıdır.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor! Uzmanlar bu 8 belirtiye dikkat çekiyor!

    SES KISIKLIĞI - YUTMA GÜÇLÜĞÜ 

    Bu kanser türünde ses kısıklığı ve yutma güçlüğü sinir ya da doğrudan ana hava yolu tutulumuna işaret ediyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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