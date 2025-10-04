Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Erken teşhisle yendiği kansere karşı diğer kadınlara destek oluyor | Sağlık Haberleri

        Erken teşhisle yendiği kansere karşı diğer kadınlara destek oluyor

        Denizli'de erken teşhis sayesinde meme kanserini yenen 41 yaşındaki Ayşegül Günbal, çevresindeki kadınları kanserin zorlu mücadelesinden korumak için kanser taramasına götürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:28 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri yendi, şimdi o kadınlara destek oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ev hanımı Günbal, geçen yıl ağustos ayında göğsündeki şekil bozukluğu nedeniyle Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine başvurdu.

        Meme kanseri teşhisi konulan Günbal, yaklaşık 1 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

        Günbal, bu süreçte yaşadığı zorlukları başka kadınların yaşamaması, olası kanserlerin de erken teşhisle atlatılması için çabalamaya karar verdi.

        Başta kardeşi olmak üzere çevresindeki kadınlara hastalığı, tedavi sürecini ve erken teşhisin önemini anlatmaya başlayan Günbal, onlara kanser taramasına gitmelerinde eşlik etti.

        Günbal'ın sağlık taramasına götürdüğü iki arkadaşındaki meme kanseri erken evrede tespit edildi, tedavilerine başlandı.

        REKLAM

        "ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

        Günbal, AA muhabirine meme kanserini kendi başına gelene kadar umursamadığını söyledi.

        Erken teşhisin önemini vurgulayan Günbal, "Farkındalık olması için ulaşabildiğim her kadınla meme kanseri konusunda sohbet ettim. Doktorlarımız sayesinde ben çok güzel bir yol izledim. Tedavilerim bitti ve hastaneye kontrole geliyorum. Erken tanı hayat kurtartır ve biz bunu başarabiliriz. Muhakkak elle muayenenizi yapın" dedi.

        Günbal, çevresindekilere bu konuda destek olmaya çalıştığını anlatarak, "Onlara bu sürecin korkulu bir durum olmadığını anlatıyorum. Çevremde kim varsa onları hastaneye getirdim. Başımdan bu süreç geçtiği için onlara destek olmayı istedim. Tanı alan arkadaşlarım var ve tedavi süreçleri başladı. Çok güzel sonuçlar aldılar" ifadelerini kullandı.

        Günbal'ın kız kardeşi Nurgül Dağüstü (30) ise ablası sayesinde tarama yaptırmaya gittiğini, herhangi bir hastalığa rastlanmadığını belirtti.

        Korkulacak bir süreç bulunmadığını kaydeden Dağüstü, "Gelin taramalarınızı, tetkiklerinizi yaptırın ve gerçekten böyle bir şey varsa erken süreçte önlemini alın. Tedavilerinizi kısa sürede tamamlayın" diye konuştu.

        PAÜ Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu ise meme kanserinin dünyada en sık görülen hastalıklar arasında olduğunu ifade etti.

        Doğu, hastasının kanseri yendiğini belirterek, şunları söyledi: "Erken dönemde gelen hastalarımızla uzun dönem birlikteliklerimiz var. 10-20 yıl takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Bunları her hastada yakalamak mümkün değil ama erken taramayı ihmal etmeyerek, muayenelerini düzgün yaparak daha erken dönemde saptanan kanserlerin yüz güldürücü sonuçlarının her zaman olabileceğini aklımızda tutalım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası