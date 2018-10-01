Erkenci Kuş 13. son bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara geldi. Erkenci Kuşta yine bu bölümde de heyecan doruktaydı. Sanem hem Can'dan uzak durmaya çalışmaktadır hem de Can’ın uzak duruşu ile kahrolmaktadır. Sanem ile Can arasında savaş başlamıştır. Ama asıl savaşı Can’a karşı durmaktır. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

ERKENCİ KUŞ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Erkenci Kuş'un 14. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 13. SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak.

Aylin'in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv'le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya'dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?

Mahallede Osman'ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak!

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