Erkenci Kuş 15. bölüm fragmanı yayınlandı... Geçtiğimiz akşam ekrana gelen 14. bölümün hemen ardından dizinin izleyicileri önümüzdeki bölümde yaşanacakları merak etmeye başladı. Öte yandan 15. bölümle ilgili ipuçlarını içeren Erkenci Kuş 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte İşte Erkenci Kuş 15. bölüm ilk sahne ve 14. bölümde yaşananlar...

ERKENCİ KUŞ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Mahallede reklam çekimi var, senaryoyu Sanem yazdı, yönetmen Can... Mevkıbe ve Nihat, set yemeklerini bu defa evlerinin bahçesinde servis etmeye hazırlanıyorlar. Ceycey ve Ayhan mahalleliyi mekan kullanımı için ikna etmekte pek zorlanmıyor taa ki Çakal İhsan ortaya çıkana kadar.

Mevkıbeler, bakkalın borcunun tamamının ödendiğini öğrendi, acaba Sanem bu durumu nasıl açıklayacak?

Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarmaya çalışırken yaklaşmakta olan Aylin tehlikesini fark edebilecekler mi? Can ve Sanem’in tutkusu dünyayı bile yakabilir, şimdi kavuşmuşken onları durdurabilmek mümkün mü?"

ERKENCİ KUŞ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Sanem'in senaryosu için Can'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Erkenci Kuş 14. bölüm sonrası gözler Erkenci Kuş 15. bölümde yaşanacaklara çevrildi. İşte Erkenci Kuş 15. bölüm ile ilgili ipuçlarını taşıyan Erkenci Kuş 15. bölüm fragmanı...

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