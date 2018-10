Erkenci Kuş geçtiğimiz akşam 15. bölüm ekrana geldi. Can'ın hazırladığı lunapark sürprizi ile mutluluktan havaya uçan Sanem'i ve Can'ı kötü bir sürpriz bekliyor. Peki; Erkenci Kuş 16. bölüm'de neler yaşanacak? Yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Erkenci Kuş 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte cevabı...

ERKENCİ KUŞ 15. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem’in taktığı nişan yüzüğünü Aylin’in çantasında gören Can, şoka giriyor ve Sanem’i soru yağmuruna tutuyor.

Nihat’la Mevkıbe’nin evlilik yıldönümleri. İkisi de birbirlerinden gizli, diğerine tatlı bir sürpriz peşinde koşuyor. Ceycey'e ise memleketinden bir sürpriz var... Aylin’le Deren’in savaşı, ajanstan taşıp lunaparkta son buluyor.

Sanem, Can’ın sürpriziyle kendini lunaparkta dönme dolabın tepesinde, sevdiği adamın kollarında buluyor. Ancak o gecenin sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz bekliyor... Sanem'in başına hiç tahmin etmediği bir şey gelmek üzere...

ERKENCİ KUŞ 16. BÖLÜM FRAGMANI?

Erkenci Kuş son bölümünde Can, Sanem'e lunaparkta sürpriz hazırladı. Ancak, Can ve Sanem'i kötü bir sürpriz bekliyor. Peki; Can ve Sanem'i bekleyen sürpriz ne? Gözler önümüzdeki bölümde. Peki; Erkenci Kuş 16. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Erkenci Kuş 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Erkenci Kuş 16. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

