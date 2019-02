Erkenci Kuş 31. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Erkenci Kuş'ta Sanem kaza geçirdi. Ancak bu kaza, yeni biriyle tanışasına yol açtı. Yiğit Sanem'e ilgi gösterdi ve yanında yayınevinde çalışması için teklif götürdü. Sanem bu teklifi kabul etti. Tabii bu ilgi Can'da büyük bir kıskançlığa neden oldu. Sanem ise Can'ın Polen ile yurt dışına gidip yerleşme fikrinden dolayı bu kararı aldı. Ancak Can ve Sanem, Yiğit'in Polen'in kardeşi olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Erkenci Kuş 32. yeni bölüm fragmanı ve 31. son bölüm özeti haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 31. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem kaza geçiriyor!

Can Balkanlar’daki iş teklifini kabul etmeye karar verince, Sanem daha fazla ajansta kalmak istemez ve hemen istifasını verir. Ajans çıkışı bir kaza geçirir ve hastaneye kaldırılır. Bu kaza sonucunda tanıştığı Yiğit, Sanem’den etkilenir ve ona bir iş teklifinde bulunur.

Sanem teklifi düşünürken, Can da Sanem’in işten ayrılmasını geciktirmek için türlü bahaneler bulmaya çalışır. Can belli etmemeye çalışsa da Yiğit’i kıskanmıştır ama gururundan geri atım atmak istemez. Hayatlarına yeni giren Yiğit ile ilgili Can ve Sanem’i bekleyen büyük bir sürpriz vardır.