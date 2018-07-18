Erkenci Kuş 4. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştığı Erkenci Kuş'ta Can ile Sanem arasındaki aşk gittikçe büyüyor. Aşkın ilk kıvılcımları kendisini kıskançlık krizleriyle gösteriyor. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölümünde yaşananlar...

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Diziye dair yeni gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 4. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

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