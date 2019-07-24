Erkenci Kuş ekranlara gelen 49. son bölümün ardından 50. yeni bölümün ön izlemesi yayınlandı. Erkenci Kuş yayınlanacak 2 bölün ardından ekranlara veda edecek. İşte Erkenci Kuş 50. bölüm ön izlemesi...
ERKENCİ KUŞ 50. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ
ERKENCİ KUŞ 49. SON BÖLÜM
Sanem, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır!
Leyla’nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can’ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.
YORUMLAR