Erkenci Kuş yeni bölüm bu akşam neden yok? Erkenci Kuş yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? soruları dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. 12 Ocak STAR TV yayın akışına göre Erkenci Kuş bu akşam saat 20.00'de tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. İşte Erkenci Kuş'un yeni bölümüne dair tüm detaylar...
ERKENCİ KUŞ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Erkenci Kuş'un yeni bölümü yılbaşının ardından televizyon kanallarının yenilediği reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Bütün televizyon kanallarındaki diziler için durumun şu an aynı olduğu söyleyebiliriz. Bu durum 1 ila 3 hafta arasında değişe bir süreyi kapsıyor. Anlaşmalar tamamlandığında diziler kaldıkları yerden yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Erkenci Kuş'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi bir duyuru gelir gelmez detaylar haberimizde olacak.
ERKENCİ KUŞ 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Can, gözaltına alınıyor!
Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder.
Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?
STAR TV YAYIN AKIŞI - 12 OCAK CUMARTESİ
07:00 KALBİMİN SULTANI - Yerli Dizi - Tekrar
08:00 ATEŞBÖCEĞİ - Yerli Dizi - Tekrar
10:00 PARAMPARÇA - Yerli Dizi - Tekrar
11:45 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA - Kadın - Tekrar
12:30 EZGİ SERTEL İLE LEZZETİN HARİTASI - Yaşam - Tekrar
13:30 AKASYA DURAĞI - Yerli Dizi - Tekrar
15:00 ANNE - Yerli Dizi - Tekrar
17:00 KİRALIK AŞK - Yerli Dizi - Tekrar
18:45 STAR HABER - Haber
20:00 ERKENCİ KUŞ - Yerli Dizi - Tekrar
23:30 STAR YILBAŞI KONSERİ - Eğlence
01:30 STAR YILBAŞI KONSERİ - Eğlence
02:50 ARAMIZDA KALSIN - Yerli Dizi - Tekrar
04:20 GÜZEL KÖYLÜ - Yerli Dizi - TekrarGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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