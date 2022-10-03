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Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

İngiltere Premier Lig'de şimdiden birçok rekora imza atan Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol (hat-trick) kaydeden ilk futbolcu oldu. Haaland, başka rekorlar da kırdı

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  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan Premier Lig devi Manchester City’ye transfer olan Erling Haaland, performasıyla parmak ısırtıyor.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City'nin Manchester United'ı 6-3'ü yendiği takımlar arasındaki 187. karşılaşma, şimdiye kadarki en yüksek skorlu Manchester derbisi oldu. Haaland da dev derbide tarihe geçen istatistiklere imza attı.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    22 yaşındaki Norveçli golcü Haaland, Crystal Palace ve Nottingham Forest maçlarının ardından Manchester United karşısında da hat-trick yaptı.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece 8 maçta rekorun yeni sahibi oldu. 1997-2004 tarihleri arasında Liverpool forması giyen Owen, 48 maçta üç kez rakip filelere 3 gol birden göndermişti.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Takımının son beş maçtan dördünden zaferle ayrılmasını sağlayan Haaland, Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 14 gol atarak gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Gol krallığında Norveçli oyuncunun en yakın rakibi konumundaki Tottenham'ın yıldızı Harry Kane ise Haaland'ın yarısı (7) kadar skor üretebildi.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Manchester United maçı öncesinde çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu. İlk 5 maçında 9 gole ulaşan Premier Lig'in tek ismi konumundaki Haaland, bu başarısı nedeniyle ağustos ayının en iyi oyuncusu da seçilmişti.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Haaland ayrıca, Premier Lig'de peş peşe 8 maçta da gol atarak Sergio Aguero'un unvanını eline geçirdi.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Öte yandan Haaland, Foden ile birlikte Manchester derbisinde "hat trick" yapan ikinci ve üçüncü futbolcular oldu. Manchester derbisinde "hat trick" yapan ilk isim 1994 yılında United'ın oyuncusu Andrei Kanchelskis olmuştu.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Premier Lig'de üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da elinde bulunduran Haaland, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli bir performans sergiledi.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Şampiyonlar Ligi'nde de birçok rekor kırdı

    Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City formasıyla çıktığı 2 müsabakada 3 gole imza attı.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın 2, eski takımı Borussia Dortmund'un ise 1 kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 20 maçında 25 kez fileleri havalandırarak eski yıldız futbolcular Ruud van Nistelrooy ile Roberto Soldado'nun 16 gollük rekorlarını açık ara geliştiren Haaland, turnuvada 25 gol barajına en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorunu da Kylian Mbappe'nin elinden aldı.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    "Devler Ligi" kariyerinde 21 maçta 26 golü bulunan Haaland, kalan 9 karşılaşmada bir kez daha ağları sarsarsa, şimdiden egale ettiği Van Nistelrooy'un 30 maçtaki turnuva gol rekorunun da yeni sahibi olacak.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Turnuvada 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Kariyerinde 100 gol barajına, çıktığı 146. karşılaşma sonunda ulaşan Haaland, bu alanda da açık ara önde bulunuyor. Norveçli oyuncunun 100 gollük performansına Neymar 173, Mbappe 180, Messi 210 maçta ulaşabilmişti.
  • Erling Haaland'dan tarihe geçen performans

    Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunun da sahibi. 

    Geçen sezon Borussia Dortmund, formasıyla 30 resmi maça çıkan Norveçli yıldız, 29 gol atıp, 8 de asist yaptı. Haaland, City ile çıktığı 11 resmi maçta ise 17 gol ve 3 asistlik bir performas sergiledi.

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