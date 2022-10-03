Norveç formasıyla 23 karşılaşmada 21 gole imza atan Haaland, 2019'da Honduras filelerini 9 kez sarsarak 20 yaş altı milli takım turnuvalarında bir maçta bunu başaran tek oyuncu rekorunun da sahibi.

Geçen sezon Borussia Dortmund, formasıyla 30 resmi maça çıkan Norveçli yıldız, 29 gol atıp, 8 de asist yaptı. Haaland, City ile çıktığı 11 resmi maçta ise 17 gol ve 3 asistlik bir performas sergiledi.