Ermenistan Başbakanı koronavirüse yakalandı

AA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm aile bireylerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, muhtemelen bir iş toplantısında Kovid-19 kaptığını, daha sonra aile bireylerine de bulaştırdığını belirtti.

Şimdilik herhangi bir hastalık belirtisi taşımadığını vurgulayan Paşinyan, mümkün olduğu sürece ofisinden çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun iyi olmadığını, bu virüsle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.