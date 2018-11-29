Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Genel anlamda sporseverlerin, özelde ise futbola ilgi duyan ve bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlarımızın bildiği gibi süper ligde mücadele eden 17 takımın biri biriyle istişaresi sonucu 28 Kasım 2018 tarihinde bir metin hazırlanmış ve basınla paylaşılarak metin içerisinde geçen konular kamuoyuna duyurulmuştur. Yayınlanması düşünülen metin taslağı Kayserispor başkanı olarak tarafıma gönderildiğinde yazıda olması gereken ve aksi halde biz Anadolu kulüplerinin hislerine tercüman olması konusunda yetersiz olacağı tespit edilen açıklamaya bazı hususların eklenmesi tarafımca talep edilmiş, istişareler sonucu haklı isteğimi kabul edilmiş ve bu talep; özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu defakine benzer bir refleks göstermediği ve kararlar alınmadığı herkesin malumudur ve; -yıllarca, belli takımların maçlarına verilmeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır- cümleleriyle metne eklenmiştir.
Hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada geçen alışılmadık uygulama ve talihsiz beyanatlar ise, çifte standart ve tarafsızlığın ihlali gibi sonuçlar doğurduğundan dolayı bizim de tenkit ettiğimiz konulardır. Özellikle Anadolu kulüplerimizle ilgili hususlar ve bahse konu hoş karşılamadığımız uygulamalar, 7-8 Anadolu kulübüyle istişare edilip olurları alınmış ve kulüp isimleriyle birlikte metni hazırlayanlara iletilmiştir. Her kulüp kendi hak ve hukukunu korumakla mükellef olduğu gibi, aynı statüde olduğu (örneğin; Anadolu’da faaliyet gösteren ve kuralların yıllarca aleyhlerine işlediği kulüpler) kurumlarda dayanışma içerisinde olması da tabiidir. Bu kulüplerimizin tamamı, kendi kurumsal haklarını korudukları gibi, özellikle hakkaniyet ilkesinin hayata geçmesini arzu etmektedirler.
Başkanı olduğum Kayserispor dahil olmak üzere bahse konu hiçbir kulübümüz; gerekçesiz bir şekilde büyük bütçeli takımın yanında veya karşısında değildir. Lobi ve medya gücü kullanılıp, konunun başka yerlere çekilmek suretiyle dost-kardeş Anadolu kulüplerinin birlikte hareket edip, yıllardır uğradıkları haksızlıkları dile getirme gayretlerine gölge düşürülmesi de mümkün değildir."
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