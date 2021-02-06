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Erol Bulut: "Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "İptal edilen bir golümüz var; ofsayt mı değil mi bilmiyorum, daha henüz bakmadım. Zaten ligimize baktığımızda Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor. Daha önceki birkaç maçta da yaşadık bunu. Penaltı pozisyonu, Papiss Cisse’ye yapılan pozisyonda çekme var mı yok mu net değilim. Hakemler o şekilde karar verdi" dedi

SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan ofsayt tepkisi! - Spor haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Bulut'un açıklamaları şöyle:

"90 dakikaya baktığımızda daha çok pozisyona giren bir Fenerbahçe vardı. Sadece yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İlk yarıda bir pozisyon var, Samatta’nın pozisyonu. Şans eseri Muslera’nın koluna çarpan bir top… Gol olmuş olsa daha farklı olurdu. Tabii bugünkü maçı kaybetmek istemiyorduk, galip gelmek istiyorduk. Rakibin kaleye gelen ilk topu gol oldu. O da karambole önüne düşen, içeri çekip köşeye vurduğu bir top oldu. Kalemize gelen ilk top gol oldu. İkinci yarı daha baskılı oynamaya çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar var. İptal edilen bir golümüz var; ofsayt mı değil mi bilmiyorum, daha henüz bakmadım. Zaten ligimize baktığımızda Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz daha farklı çekiliyor. Daha önceki birkaç maçta da yaşadık bunu. Penaltı pozisyonu, Papiss Cisse’ye yapılan pozisyonda çekme var mı yok mu net değilim. Hakemler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için üzgünüz."

"İlk yarıda Galatasaray topla daha çok oynadı. Biz iyi kapattık. Kaptığımız topları iyi değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarı daha çok topa sahip olan, baskılı oynayan takım bizdik. Galatasaray kontra ataklardan, geçişlerden gol bulmaya çalıştı. Farklı iki yarı oldu."

"Zaten orta sahada Ozan, Sosa ve Mert’le başladık. Yedek kulübemizde o anlamda orta saha futbolcumuz yoktu. İkinci yarı değişiklikler yapıp hücuma destek vermeye çalıştık; Mesut, Papiss Cisse ve Sinan’la. İkinci yarı daha iyi oldu ama orta sahada defans anlamında mücadele gücümüzün eksikliği biraz hissedildi.”

TARTIŞILAN POZİSYON

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

ALİ KOÇ: BİZE GÖRE YÜZDE 100 GOL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ofsayt pozisyonuyla ilgili tepki gösterdi. Koç şu ifadeleri kullandı:

Ofsayttan verilmeyen golümüz bize göre %100 gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza, hangi açıdan gösterileceğine bağlı. Elimize gelen resimler, videolar farklı açılardan çok farklı bir şeye ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Önemli olan gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Bu kadar ince bir çizgide olan bir pozisyonun, dakikada hatta 1 dakikadan az bir sürede hiç VAR’a gitmeden direkt verilmesi enteresan.

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