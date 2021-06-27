Gaiantep FK’nın yeni Teknik Direktörü Erol Bulut takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Bulut’u bir gurup taraftar tezahürat ve çiçekle karşıladı. Antrenman açma germe hareketleri başlarken, ardından teknik taktik çalışmalarla devam etti. İdmanda yeni transferler de yer aldı.
Antrenmanı yeni Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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