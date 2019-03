Türk müziğinin kült isimlerinden Erol Büyükburç’un kızı Evren Büyükburç ‘Plak Ve Ben‘e konuştu.

- Türkiye’nin efsane sanatçısı Erol Büyükburç’un vefatından 4 yıl geçti. Babanıza karşı duyduğunuz özlemi nasıl tarif edersiniz?



Ben özlem perdesini aralayıp öteye geçtim. Genetik mirasımda ona kavuştum ve onunla birlikteyim.



- Erol Büyükburç’un kızı olmak nasıl bir his?



Çok sıcak bir sevgi, iyilik ve şefkat ortamında yetiştiğimi söylemeliyim. Annem "Emel Büyükburç" ve babam ebedî bir aşkla birbirlerine bağlıydılar. Ben de bu yüce sevginin meyvesi olma ayrıcalığını yaşamış olmaktan her zaman çok mutlu oldum ve gurur duydum.



- Baba-kız ilişkiniz nasıldı?



Birlikte çalışan, sahne alan çalışkan anne ve babanın kızı olmanın elbette bazı zorlukları vardı. “Onları sıklıkla özlemek” gibi. Şunu belirtmeliyim ki babam öncelikle iyi bir pedagogdu. Annem ile birlikte benim hayata hazırlanmamda çok dengeleyici bir rol oynadılar. Bir anne olarak şu gün daha iyi anlıyorum onları. En sıkışık zamanlarında bile özellikle ruhsal ve sanatsal eğitimimle çok yakından ilgilenen babam, yeteneklerimi keşfetmem, bu dünyadaki varlık amaçlarımı bulmam, o yolda gelişmem için bana müthiş bir birikim, sabır ve tevâzu ile kılavuzluk etti.







"BİR GÜN BİLE ŞIMARMADI"



- Türk halkının gönlünde babanızı bu kadar özel kılan neydi?



Çünkü o, medeniyetler beşiği, zengin Anadolu topraklarından, bu halkın içinden çıktı. Her kesimden insanımız onun şarkılarında, filmlerinde kendinden bir parça bulabildi. Çocukluk anılarında, gençlik fırtınalarında, olgunluk dönemlerinde hep bir iz bıraktı. Babam kendisini tüm benliği ile sanata adamış iyi bir insandı. Gerçek bir vatanseverdi. Düşünün! Kendisi ülkemizi o günün çok zor şartlarında karış karış gezerek en ücra köşelere giderek konserler verdi. Yenilikçi ve özgün bir kimlikle eserlerini özünde ulusal, biçimde evrensel bir kimyada yarattı ve yediden yetmişe herkese sevdirdi. Çok yönlü bir sanatçıydı. 700’ü aşkın şarkı, onlarca 33’lük albüm ve 45’lik plak, kasetler, filmler, fotoromanlar, resimler, kuklalar “Türk Özgün Kukla Tiyatrosu’nu kurmuştu” ve bunun gibi saymakla bitiremeyeceğimiz çalışmaları. Annem Emel Büyükburç ile birlikte başlattıkları ve hem kaset hem de kitaba dönüştürdükleri müzikli masallar ve çocuk şarkıları ve yine annem Emel Büyükburç ile senelerce birlikte sahne aldıkları turistik programlar… Bunlar kolay işler mi? Her biri dikkat ederseniz ömürlük konular. Ancak o, bir ömre hepsini olağanüstü dinamizmi ve enerjisi ile sığdırmayı başardı. Yurt dışında verdiği konserler ile de çok takdir edildi ve iz bıraktı. O ünlü olma ve üç günde köşeyi döneyim kaygısıyla bunları yapmadı. Doygun bir insandı. Bir gün bile şımardığını görmedim. Her gittiği yerde halkımızın babama duyduğu derin sevgi ve saygıya şahit oldum. Çok az insanın erişebileceği türden bir sevgiden bahsediyorum. Yanına gelen ve çeşitli ricalarda bulunan hiçbir hayranını kırmazdı. Saatlerce yanlarında kalıp sıkılmadan onlarla aileden biri gibi dertleşir, fotoğraf çektirir, konuşurdu. Boş da konuşmazdı. Zaman onun için çok kıymetliydi. Ne kadar yorgun olursa olsun belli etmezdi. Bunu halkımıza bir tür saygısızlık olarak nitelerdi. İyi giyime, temiz ve bakımlı olmaya özen gösterirdi. Böyle nazik bir beyefendiydi babam. Sadece yürekten, büyük bir samimiyetle, sürekli ve aşkla çalışarak halkımızın yaşamına sanat, anılarına anlam katmak istedi.



"BABAM VARLIĞIYLA BİR OKULDUR"



- Babanız Erol Büyükburç’tan öğrendiğiniz ve felsefe yaptığınız en büyük hayat dersi nedir?



İnsan olmaya terfi etmiş olan babam Erol Büyükburç, varlığıyla bir okuldur. Ben bu okulun candan, inançlı ve çalışkan bir öğrencisi oldum, olmaya da devam ediyorum. Onun bana aktarımları hayat gibi her gün farklı bir renkte ve ışıkta can buldukları için “en” sorusuna aynı keskinlikte bir cevap vermeyi doğru bulmuyorum.



- Sizce bugün Erol Büyükburç hak ettiği yerde mi?



Türk Pop Müziği’nin Mimarı olan babam Türk toplumunun gönlünde derin bir iz bıraktı. Zaman içinde değerinin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Bu konuda hepimizin payına düşen sorumluluklar var.