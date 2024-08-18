Erol Evgin: Bunlar benim 4'üncü kuşak hayranlarım Erol Evgin, yaz konserleri kapsamında, Altınoluk Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluştu. Evgin, şarkılarını ezbere söyleyen ve kendisini kuliste ziyaret eden Hazar Çelikkaya ile fotoğraf çektirip "Bunlar benim 4. kuşak hayranlarım" dedi

Habertürk Giriş: 18.08.2024 - 14:46 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:46 facebook

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