Erol Evgin'den coşkulu konser
Erol Evgin, yaz konserleri kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
3 BİN KİŞİLİK KORO
Sanatçı, sahneye beyaz gömlek ve pantolonun turkuaz renk ceketle kombinlendiği bir takımla çıktı. Evgin, 3 bin hayranından oluşan koro eşliğinde söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere coşkulu saatler yaşattı.
MARŞALARLA FİNAL YAPTI
Erol Evgin, gecenin finalini arka arkaya söylediği; '100 Yılda Yüz Akıyla' adlı Cumhuriyet Marşı ve 'İzmir Marşı' ile yaptı.