Erol Evgin ile Evrim Alasya aynı sahnede

"YETENEĞİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Erol Evgin, "Evrim Alasya'yı üç yıl önce Emre Kınay ile birlikte sahne aldıkları bir tiyatro oyununda tanıdım. Yeteneğini çok beğendim ve ardından kendisini tebrik etmek için aramıştım, oradan tanıyorum. Şimdi de sahneye davet ettim. Sesinin güzel olduğunu duymuştum, kırmadı geldi" dedi.