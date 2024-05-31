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        Haberler Magazin Erol Evgin ile Evrim Alasya aynı sahnede - Magazin haberleri

        Erol Evgin ile Evrim Alasya aynı sahnede

        Evrim Alasya, Erol Evgin ile Harbiye'de bir parçada eşlik etti. Evgin, Alasya için "Evrim Alasya'yı üç yıl önce Emre Kınay ile birlikte sahne aldıkları bir tiyatro oyununda tanıdım. Kendisini tebrik etmek için aramıştım, oradan tanıyorum şimdi de sahneye davet ettim sesinin güzel olduğunu duymuştum kırmadı geldi" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 08:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:27
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Evrim Alasya, Erol Evgin'e Harbiye konserinde bir parçada eşlik etti.

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        "YETENEĞİNİ ÇOK BEĞENDİM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Erol Evgin, "Evrim Alasya'yı üç yıl önce Emre Kınay ile birlikte sahne aldıkları bir tiyatro oyununda tanıdım. Yeteneğini çok beğendim ve ardından kendisini tebrik etmek için aramıştım, oradan tanıyorum. Şimdi de sahneye davet ettim. Sesinin güzel olduğunu duymuştum, kırmadı geldi" dedi.

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        Evrim Alasya ise çok heyecanlı olduğunu böylesine güzel bir gecede sahne aldığı için gururunu dile getirdi. Alaysa, gazetecilerin "Birlikte proje olur mu?" sorusuna "Kısmet" yanıtını verdi.

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        "ÇOK HEYECANLI BİR FİNAL BEKLİYOR"

        Öte yandan SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, final bölümüne sayılı gün kaldığını ifade etti. Alasya, "Çok heyecanlı bir final bekliyor, her şey çok güzel geçti" diye konuştu.

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        "HEYECANI KAÇMASIN"

        Ünlü oyuncu ayrıca "Ömer ile Kıvılcım arasında ayrılık olacak mı, Alev doğum yaparken hayatını kaybedip diziye veda edecek mi?" şeklindeki sorulara ise "Heyecanı kaçmasın" yanıtını vermekle yetindi. Alasya, gelecek hafta da bir ödül töreninde sahne alacağını duyurdu.

        #Erol Evgin
        #Evrim Alasya
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