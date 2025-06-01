Erol Evgin ile rüya gibi gece

Erol Evgin ile rüya gibi gece

Erol Evgin ile rüya gibi gece Erol Evgin, İzmir'deki konserinde unutulmaz şarkılarını İzmirliler ile hep bir ağızdan söyledi

Habertürk Giriş: 01.06.2025 - 23:53 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:54 facebook

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