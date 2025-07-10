Erol Evgin'in torunu mezun oldu

Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin’in torunu Erol (Sheehan), lise öğrenimini İngiltere'deki Haileybury Koleji’nde tamamladı.

Erol Evgin, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Sanatçı; "Torunum Erol... Son iki yılını İngiltere’de Hertfordshire Bölgesi’nde Haileybury Koleji’nde okuyarak tamamladı. Mezuniyet günü çektirdiğimiz hatıra fotoğrafı, beni yine yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor. Torunların, büyümelerine ve başarılarına şahit olmak ne büyük mutluluk" dedi.