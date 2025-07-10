Erol Evgin'in torunu mezun oldu
Erol Evgin, kendi adını taşıdığı torununun liseden mezun olması sonrasında yaşadığı gururu dile getirdi
Türk pop müziğinin usta ismi Erol Evgin’in torunu Erol (Sheehan), lise öğrenimini İngiltere'deki Haileybury Koleji’nde tamamladı.
Erol Evgin, yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Sanatçı; "Torunum Erol... Son iki yılını İngiltere’de Hertfordshire Bölgesi’nde Haileybury Koleji’nde okuyarak tamamladı. Mezuniyet günü çektirdiğimiz hatıra fotoğrafı, beni yine yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor. Torunların, büyümelerine ve başarılarına şahit olmak ne büyük mutluluk" dedi.
Sanatçının kızı mimar Elvan Evgin, 2006'da Oliver Sheehan ile evlenmişti.
Erol Evgin, ailesiyle birlikte 2019'da Sevgililer Günü yemeği yemişti. Evgin ailesi, yemek sonrası objektife gülümseyerek poz vermişti.
Fotoğraftaki isimler (Soldan sağa): Oliver Sheehan, en büyük torunu Erol, kızı Elvan Evgin Sheehan, ortanca torunu Ozan, Murat Evgin, Murat Evgin’in oğlu Erem Erol ve sanatçının eşi Emel Evgin.
"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK"
Bir dönemin ünlü mankeni Deniz Pulaş'ın, 2003 yılında dünyaya getirdiği kızı Nehir Akkartal, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Yolun açık olsun evlat... Çok şükür bugünleri de gördük. Darısı her anlamda anne babaların başına. Küçük mutlulukları yaşarken bile vicdan azabı çekmek normalimiz... Üzülmeyeceğimiz günlerin çoğalması dileğiyle.
Deniz Pulaş, 13 yıllık eşi bankacı Sarp Akkartal'dan 2016'da boşanmıştı.