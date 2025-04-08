Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Erol Evgin, Melih Kibar'ı andı: Aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu - Magazin haberleri

        Erol Evgin, Melih Kibar'ı andı: Aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu

        Erol Evgin, merhum besteci Melih Kibar'ı ölüm yıl dönümünde andı; "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu"
        ABONE OL

        Türk pop müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Melih Kibar. 7 Nisan 2005'te 53 yaşındayken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

        Melih Kibar'ın imzasının yer aldığı 'İşte Öyle Bir Şey' ve 'Hep Böyle Kal' şarkılarını seslendiren Erol Evgin, merhum besteciyi, vefatının 20'nci yılında andı.

        "ŞARKILARIN VE HATIRAN HEP TAPTAZE"

        Melih Kibar ile yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Erol Evgin; "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze... Mekânın cennet olsun, kardeşim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erol Evgin
        #Melih Kibar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı