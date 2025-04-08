Erol Evgin, Melih Kibar'ı andı: Aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu

Türk pop müziğinin en önemli bestecilerinden biri olan Melih Kibar. 7 Nisan 2005'te 53 yaşındayken kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Melih Kibar'ın imzasının yer aldığı 'İşte Öyle Bir Şey' ve 'Hep Böyle Kal' şarkılarını seslendiren Erol Evgin, merhum besteciyi, vefatının 20'nci yılında andı.

"ŞARKILARIN VE HATIRAN HEP TAPTAZE"

Melih Kibar ile yıllar önce çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Erol Evgin; "Melihciğim, aramızdan ayrılalı 20 yıl oldu. Şarkıların ve hatıran hep taptaze... Mekânın cennet olsun, kardeşim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram