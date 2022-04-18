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Haberler Magazin Erol Evgin: Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı
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Erol Evgin yeni yaşını sahnede kutladı: Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, yeni yaşını sahne aldığı bir mekanda dinleyicileriyle kutladı. Yaptığı esprilerle sevenlerini güldüren Evgin, "Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi" ifadelerini kullandı

Erol Evgin: Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı
"Mısır'daki Sfenks bile beni tanıdı"
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HABERTURK.COM

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan Erol Evgin, sahne aldığı mekanda yeni yaşını sevenleriyle kutladı.

Sahnesine "Söyle Canım" isimli şarkısıyla giriş yapan Erol Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriziyle karşılaştı. Orkestrasının doğum günü şarkısı çalması üzerine şarkıcı ve sevenleri her birlikte Erol Evgin'in yeni yaşını kutladı.

"SFENKS TANIDI BENİ"

Dinleyicilerine teşekkür eden Erol Evgin, "Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana… Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks (Mısır sfenksi antik bir efsanevi yaratık) tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi." şeklindeki esprili sözleriyle sevenlerini güldürdü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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