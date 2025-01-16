Erol Evgin: Onunla tanışmak büyük onurdu
Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Erol Evgin, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi
Kısa adıyla 'tbt' olan 'Throwback Thursday' trendi Instagram'da sürüyor. Bu akımın en sadık isimlerinden biri de Erol Evgin. Usta müzisyen, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları paylaşıyor.
Erol Evgin son olarak Bedia Muvahhit, Adile Naşit, Nevra Serezli - Metin Serezli ve Nükhet Duru'nun da yer aldığı bir fotoğrafını yayımlarak; "Bedia Muvahhit ile tanışmak ve dost olmak benim için büyük onurdu. Lalezar’da verdiğim albüm tanıtım davetinde Bedia Hanımefendi ve sanatçı dostlar bir araya gelmiştik" notunu düştü.
Erol Evgin'in diğer 'tbt' paylaşımları şöyle...
Roma'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra selvili yolda bir mola…
Venedik, gondollar ve ben…
Rahmetli Op. Dr. Erdoğan Konuk’un objektifinden…
Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı?
Dostum Mustafa Oğuz'un objektifinden bir plak kapağı çalışması.. Saksılar, küpler ve gençliğim…
Sağlık sektörümüzün melekleriyle yıllar öncesinden bir anı…
Bir Almanya turnesi hatırası.
Sahillerin ıssız olduğu yıllar ve renkli bol paça kadife pantolonlu bir delikanlı. Yılını sormayın.
"Sen unutulacak kadın mısın?" klibinde bu tarz giyinmiştim. Şapka da o şapka. Atı nereye bağladım?
Arkada Keops, Kefren, Mikerinos ve önde bendeniz…
Fotoğraflar: Instagram