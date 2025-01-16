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        Haberler Magazin Erol Evgin: Onunla tanışmak büyük onurdu - Magazin haberleri

        Erol Evgin: Onunla tanışmak büyük onurdu

        Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Erol Evgin, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:10
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        Kısa adıyla 'tbt' olan 'Throwback Thursday' trendi Instagram'da sürüyor. Bu akımın en sadık isimlerinden biri de Erol Evgin. Usta müzisyen, her perşembe günü eski fotoğraflarını ve o fotoğraflarda yaşadığı anıları paylaşıyor.

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        Erol Evgin son olarak Bedia Muvahhit, Adile Naşit, Nevra Serezli - Metin Serezli ve Nükhet Duru'nun da yer aldığı bir fotoğrafını yayımlarak; "Bedia Muvahhit ile tanışmak ve dost olmak benim için büyük onurdu. Lalezar’da verdiğim albüm tanıtım davetinde Bedia Hanımefendi ve sanatçı dostlar bir araya gelmiştik" notunu düştü.

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        Erol Evgin'in diğer 'tbt' paylaşımları şöyle...

        Roma'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra selvili yolda bir mola…

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        Venedik, gondollar ve ben…

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        Rahmetli Op. Dr. Erdoğan Konuk’un objektifinden…

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        Yolculuklarda antik kentleri mutlaka gezerim. Elimdeki kitabın kapağı da okunmuyor. Neresi acaba? Tahmin eden var mı?

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        Dostum Mustafa Oğuz'un objektifinden bir plak kapağı çalışması.. Saksılar, küpler ve gençliğim…

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        Sağlık sektörümüzün melekleriyle yıllar öncesinden bir anı…

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        Bir Almanya turnesi hatırası.

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        Sahillerin ıssız olduğu yıllar ve renkli bol paça kadife pantolonlu bir delikanlı. Yılını sormayın.

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        "Sen unutulacak kadın mısın?" klibinde bu tarz giyinmiştim. Şapka da o şapka. Atı nereye bağladım?

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        Arkada Keops, Kefren, Mikerinos ve önde bendeniz…

        Fotoğraflar: Instagram

        #Erol Evgin
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