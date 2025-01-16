Erol Evgin: Onunla tanışmak büyük onurdu

Erol Evgin son olarak Bedia Muvahhit, Adile Naşit, Nevra Serezli - Metin Serezli ve Nükhet Duru'nun da yer aldığı bir fotoğrafını yayımlarak; "Bedia Muvahhit ile tanışmak ve dost olmak benim için büyük onurdu. Lalezar’da verdiğim albüm tanıtım davetinde Bedia Hanımefendi ve sanatçı dostlar bir araya gelmiştik" notunu düştü.