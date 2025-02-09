Erol Evgin sevenleriyle düet yaptı İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Erol Evgin, gece boyunca 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem' ve 'Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkılarını, sevenleriyle düet yaptı

Habertürk Giriş: 09.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:32 facebook

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