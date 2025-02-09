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        Haberler Müzik Erol Evgin sevenleriyle düet yaptı

        Erol Evgin sevenleriyle düet yaptı

        İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelen Erol Evgin, gece boyunca 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem' ve 'Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkılarını, sevenleriyle düet yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:32
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        Sevenleriyle düet yaptı
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        Erol Evgin, İstanbul'daki bir mekânda sahne aldı. Sahneye Aşkın Nur Yengi'den sonra çıkan Evgin, gece boyunca; 'İçimdeki Fırtına', 'Sitem', 'Ateşle Oynama' ve 'Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım' gibi şarkıların kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendirdi.

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        #Erol Evgin
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