Erol Evgin Zorlu PSM'de klasiklerini seslendirecek

DRAKULA // 27 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği oyunda, tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula’ya Okan Bayülgen, vampir avcısı Van Helsing rolüne ise Hayko Cepkin hayat veriyor. Okan Bayülgen Drakula’yı yeniden yazarken hikayeyi romanın yetmiş yedi yıl sonrasına bugünden yarım asır öncesine taşıyor. Sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi, unutulmaz bestelerin sahibi Ahmet Güvenç de yer alıyor. Drakula 27 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

KEL DİVA // 27-28 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 27 OCAK // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da bekliyor.

CMXXIV // 28 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz, "CMXXIV" adını taşıyan stand-up gösterisiyle Zorlu PSM’de kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilen bu özel gösteri serisi tüm izleyicilere eğlenceli saatler yaşatıyor.

GÖMERCİN KUŞLARI // 28 OCAK // %100 STUDIO // 20.30 Ayşe Balıbey ve Kaan Sekban’ın sevilen programı Gömercin Kuşları, %100 Studio’da. Taklacı gömercinler koltuklarını ve küreklerini alıp bu kez sahnenin tam ortasına oturuyorlar, önlerine geleni gömüp geçiyorlar. Bu toplu gömü seansını sakın kaçırmayın. ONUR GÖKÇEK STAND UP // 28 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00 Paylaştığı Stand-Up performansları ve Nemlizade dizisi ile beğeni toplayan Onur Gökçek, canlı gösterinin değerini bilenlere, tespitlerle süslediği en yeni ve en komik hikayelerini tek kişilik gösterisinde anlatıyor. Onur Gökçek, 28 Ocak’ta touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. MİYAV // 29 OCAK // %100 STUDIO // 14.00 Salih adında bir doktorun Minnoş isimli kedinin sahibi Sinem ile karşılaşmasını ve Sokak kedisi İbrişim ve arkadaşlarının da katılmasıyla gelişen sevimli olayları konu alan oyun, çocuklara masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Miyav 29 Ocak Çarşamba günü Zorlu PSM %100 Studio’da! SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ // 29 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Dünyanın kuraklıkla boğuştuğu bir dönemde ev tuvaletleri yasaklanmıştır; halkın tuvalete girmesi de Cladwell (Kenan Ece) adında bir iş adamının özel şirketi denetimiyle gerçekleşmektedir. Tuvalete girmek için parası olmayanlar ise Sidikli Kasabası’na gönderilmekte ve bir daha geri dönmemektedir. Bu tuhaf “sistem”e başkaldırının başlaması ise kendi halinde bir genç olan Bobby (Mehmet Aykaç) ve üst tabakanın eğitimli kızı Hope (Ceren Gündoğdu) arasındaki bir aşkın kıvılcımına bakar. Bünyesinde alışılagelmişin dışında rap, swing, marş ve daha birçok müzik türünü barındıran Sidikli Kasabası Müzikali, akıcı hikayesi ve düşmeyen temposu ile seyirciyi koltuğuna kilitliyor. Tony Ödüllü “Sidikli Kasabası Müzikali” 27 kişilik kadrosuyla Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 29 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00

Caz müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Ozan Musluoğlu, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve davulda Serkan Alagök’ten oluşan quintet ekibiyle touché by N Kolay’da sahne alıyor. KÜHEYLAN // 30 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 Amadeus’un oyun yazarı Peter Shaffer’ın gerçek bir olaydan esinlenerek kurgulayıp kaleme aldığı ve Broadway’de 1200 kez sahnelenen Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk rejisi ile 3. sezonunda 30 Ocak akşamı Zorlu PSM’de. BAY SAMİR // 30 OCAK // %100 STUDIO // 20.30 Hayatla mücadele etmekten yorulmuş olan Bay Samir; bir iş çıkışı her akşam yürüdüğü yolun yabancılaştığını fark eder. Bu yol üzerinde bulunan ve sürekli seyrettiği tuhafiye dükkânı yıkılmıştır. Vitrininde yıllardır duran çirkin plastik manken ise ortadan kaybolmuş, Bay Samir’in anılarıyla birlikte huzurunun kırıntılarını da yanında götürmüştür. Lodoslu bir akşam, Bay Samir’in Taksim ile Şişli arasındaki spiritüel yolculuğu böyle başlar. Yollar, kaldırımlar, kuşlar ve yalanlar üstüne bir hikâyeyle tiyatroseverlerle buluşacak olan Bay Samir %100 Studio’da tiyatroseverleri bekliyor. REKLAM ÖZGE ÖZEL STAND UP // 30 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00 İlk gösterisi “Çiççek Gibi”yi yayınladıktan sonra kolları sıvayan Özge Özel, bu sefer Zorlu PSM touché by N Kolay’da mikrofonu eline alıyor ve konudan konuya ceylan gibi sektiği, ismiyle müsemma yeni gösterisi “Yeni Doküman” ile seyirciyle buluşuyor. EROL EVGİN // 30 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Erol Evgin, sanat hayatı boyunca milyonlarca insanın kalbine dokunan şarkıları, kendine has yorumu ve etkileyici sahne performansıyla 30 Ocak akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. “İşte Öyle Bir Şey”, “Bir de Bana Sor” ve “Sevdan Olmasa” gibi Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, yılların birikimini sahneye taşıdığı müzik ve anılarla dolu bu özel geceyi hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI // 31 OCAK // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu “BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI” ile Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor. CENK ERDOĞAN TRIO // 31 OCAK // touché by N KOLAY // 21.00 "En İyi Yeni Çağ Albümü" dalında Grammy Ödülü dahil birbirinden değerleri başarıla imza atmış müzisyen Cenk Erdoğan, Cenk Erdoğan Trio ile 31 Ocak'ta touché by N Kolay'da seyirciyle buluşuyor. ATA DEMİRER GAZİNOSU // 31 OCAK // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. VEGA // 31 OCAK // %100 STUDIO // 21.00 Rock Müziği’nin efsanevi grubu Vega, sevilen klasiklerinden 10 yeni şarkıdan oluşan son albümleri “Delinin Yıldızı”na uzanan geniş repertuvarıyla 31 Ocak’ta Zorlu PSM %100 Studio’da unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. FANATİK // 1 ŞUBAT // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30 .png Tanju ve Eda 5 yaşındaki oğulları Atlas’a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadırlar. Onu teselli etmek için kolay yola kaçmayıp gerçekleri anlatıp onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler ancak bu o kadar da kolay değildir. Tanju’nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında duyup duyacağı en acı haberi alır. Dedesi ölmeden önce Atlas’ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır çünkü onun gözünde Galatasaraylıların öbür dünyada gittikleri tek bir yer vardır. Fanatik oyunu tiyatroseverlerle Turkcell Platinum Sahnesi’nde buluşuyor!

REKLAM MEŞEDEN NEŞEYE: GÖMERCİN KUŞLARI // 1 ŞUBAT // touché by N Kolay // 20.00 Meşeden Neşeye: Gömercin Kuşları, Kaan Sekban ve Ayşe Balıbey ile touché by N Kolay’da karşımıza çıkıyorlar. DOLU KADEHİ TERS TUT // 1 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ// 21.00 Türkiye’nin sevilen alternatif gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, 1 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşuyor. 2014 yılında Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava tarafından kurulan grup, bağımsız müzik sahnesindeki yükselişini sürdürüyor. Yayımladıkları şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve Türkiye’nin en çok dinlenen sanatçıları arasında yer alan Dolu Kadehi Ters Tut, sahne enerjisi ve özgün müzik tarzıyla 1 Şubat akşamı dinleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. UNDERGROUND BOUTIQUE PRESENTS: REBEKAH // 1 ŞUBAT // %100 STUDIO // 22.00 Rebekah North Star ve SO! sunumuyla 1 Şubat tarihinde%100 Studio'da müzikseverlerle buluşuyor. REKLAM HAYALPEREST // 2 ŞUBAT // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Hayalperest, hayallerine sığınarak yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikayesi… 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan bu serüven, onu kutsal topraklardan konservatuvar sahnelerine, nezarethanelerden dizi setlerine kadar savuruyor. Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperestimiz, seyirciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Zorlu PSM ve away from keyboard ortak prodüksiyonuyla, Enis Arıkan’ın başrolünde olduğu müzikli oyun Hayalperest sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE // 2 ŞUBAT // %100 STUDIO // 20.30 30 metrelik dev bir yumurta Üsküdar’dan çıkıp Bekir şefi kovalamaya başlıyor. O sırada dostlarıyla zaferini kutlayan Beyefendi siparişini bekliyor. İçerisi giderek ısınıyor. Duvarlar eriyor, bina sallanıyor. Tüm bu kaosun ortasında, yumurtayı pişirmesi gereken Bekir ise fokurdamaya başlıyor. Bıçak olan şefler, kafasını kuma gömen kuşlar ve Kurt Cobain… Hepsi bu hikâyenin bir parçası. Kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? Hiç kafanızı kaybettiniz mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? Zaman ilerliyor, Beyefendi sabırsızlıkla yumurtasını bekliyor. Bekir, yumurta hazır mı? Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak hayata geçirilen Kısık Ateşte Düdüklü Tencere 2 Şubat akşamı prömiyerini gerçekleştiriyor.